Cụ bà 88 tuổi nhờ người thân chở đến ngân hàng để giao dịch 130 triệu đồng: Công an Hưng Yên xác định tính nghiêm trọng, lập tức vào cuộc

Mới đây, Công an xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên đã ngăn chặn kịp thời vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo đó, khoảng 9 giờ 15 phút, ngày 03/10, Công an xã Đông Thái Ninh nhận được trình báo của ông L.T.T (60 tuổi, trú tại thôn Nam Duyên, xã Đông Thái Ninh). Công dân này cho biết bà B.T.S (88 tuổi, trú tại xã Nam Thái Ninh) có nhờ ông chở đến ngân hàng để chuyển số tiền 130 triệu đồng cho “con trai”. Nghi ngờ bà S có dấu hiệu bị lừa đảo, ông đã đến trình báo tại Công an xã Đông Thái Ninh.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Đông Thái Ninh đã nhanh chóng xác minh vụ việc, trực tiếp trao đổi, vận động thuyết phục với bà S.

Trong quá trình làm việc, cụ bà cho biết, bà nhận được điện thoại của một người gọi điện đến tự xưng là “con trai” của bà. Người này yêu cầu bà chuyển số tiền 130 triệu đồng để làm ăn. Qua nói chuyện, bà S. tin đó là “con trai” mình nên đã chuẩn bị số tiền trên và nhờ ông T. chở ra ngân hàng để gửi cho “con trai”.

Đồng chí Thiếu tá Phí Tiến Minh- Phó trưởng Công an xã trực tiếp làm việc với bà B.T.S để xác minh vụ việc. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Qua xác minh, Công an xã nhận thấy đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và đã tuyên truyền, giải thích để bà S. hiểu, không thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Thông qua vụ việc, Công an xã Đông Thái Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ ảo, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản, mã OTP, CCCD, mật khẩu khi chưa xác minh. Người dân cần xác minh kỹ các tin nhắn, cuộc gọi bất thường, đặc biệt từ người tự xưng là người thân hoặc cơ quan chức năng. Nếu có nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, làm rõ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên ﻿