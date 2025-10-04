Người phụ nữ ở Tây Ninh chuyển khoản tới 6 lần, tài khoản đã bị trừ 160 triệu nhưng bên nhận vẫn khẳng định: "Chưa nhận được tiền"

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, trên Facebook, TikTok, YouTube xuất hiện nhiều livestream mạo danh Chương trình "xổ số cào trúng thưởng" để lừa đảo người xem. Các tài khoản này thường là ảo, thay tên đổi dạng liên tục, xoá video, chặn bình luận tố cáo để tiếp tục hoạt động.

Thủ đoạn của các đối tượng là dàn dựng cảnh "trúng thưởng liên tiếp", tạo bình luận ảo, sau đó kêu gọi người xem chuyển tiền mua vé cào hoặc đóng phí nhận thưởng. Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp thêm với lý do "trúng giải lớn" hoặc cần "đóng thuế, phí nhận thưởng".

Nghiêm trọng hơn, chúng còn yêu cầu cung cấp căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin tài khoản ngân hàng. Điều này khiến người dân không chỉ mất tiền mà còn đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, sử dụng vào các hành vi phạm tội khác như vay tín dụng đen, giả mạo danh tính để lừa đảo tiếp.

Như chị N.T.B.C, ngụ phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh cho biết lúc đầu chị C có nạp số tiền 99.000 đồng mua số cào trúng thưởng trực tuyến trên trang Facebook Thần Tài Kim Bảo, sau đó đối tượng tư vấn chị C mua những vé cào có giá trị tiền thưởng lớn hơn.

Tuy nhiên, khi chị C chuyển tiền để mua vé cào thì đối tượng thông báo sai cú pháp, yêu cầu chị C gửi lại. Sau 5 lần thao tác, chị C bị chiếm đoạt 29.000.000 đồng. Chị C nghĩ số tiền của mình bị "treo" trên mạng nên khi thấy trang Facebook Bộ Tài chính giới thiệu cách lấy lại tiền thì chị C truy cập và được hướng dẫn đóng phí tham gia để chuyên viên tư vấn, chị C đã thực hiện 06 lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng nhưng đối tượng thông báo chưa nhận được tiền hoặc lấy lý do chị C gửi sai cú pháp, để chỉnh sửa cú pháp yêu cầu chị C gửi lại. Sau đó, chị C nghi ngờ bị lừa đảo nên kiểm tra lại tiền trong tài khoản đã bị mất thêm 160.000.000 đồng. Từ số tiền tham gia ban đầu 99.000 đồng, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị C tổng cộng là 189.000.000 đồng.

Trước tình hình các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào hình thức "xổ số cào online" không được cấp phép, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân qua livestream không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trình báo với cơ quan Công an để hỗ trợ kịp thời.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh