5 dấu hiệu bạn sẽ không giữ được tiền, cứ có là mất

Có những người cả năm không tăng lương vẫn tiết kiệm được, nhưng cũng có người vừa nhận thưởng là ví rỗng chỉ sau vài ngày. Không phải do vận xui, mà vì họ đang sống cùng những “thói quen rút ví vô hình” - thứ khiến tiền đến tay rồi lại trôi đi nhanh hơn cả tin nhắn lương về.

1. Bạn tiêu tiền để lấy lại cảm xúc, chứ không để giải quyết vấn đề.

Buồn thì shopping, chán thì đi ăn, stress thì book vé đi xa. Mọi quyết định chi tiêu đều bắt đầu bằng câu “coi như tự thưởng”. Nhưng thật ra, bạn không đang “tự thưởng”, bạn đang trả phí cho việc không biết kiểm soát cảm xúc. Và cảm xúc thì không bao giờ đủ, nên ví bạn cũng chẳng bao giờ đầy.

2. Bạn luôn nghĩ “kiếm thêm đã rồi tính”.

Tâm lý phổ biến của những người mãi không khá lên: “Giờ kiếm thêm đã, tiết kiệm sau cũng được.” Nhưng thật ra, nếu không biết giữ 10 triệu, thì có 100 triệu cũng chẳng khác. Tiền không tự dạy ai cách quản lý nó, chỉ có kỷ luật mới làm được điều đó. Và lương càng cao, sai lầm càng đắt.

3. Bạn tiêu trước, rồi mới cố gắng kiếm bù sau.

Cứ mỗi lần quẹt thẻ là một lời hứa với tương lai: “Tuần sau có lương mà.” Rồi tháng sau lại bắt đầu bằng câu: “Không hiểu sao hết tiền nhanh thế.” Khi bạn luôn tiêu bằng tiền chưa có, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình có thật. Vì tương lai bạn đang gánh hết hậu quả của hiện tại.

4. Bạn không bao giờ chịu “đứng ngoài” cuộc chơi.

Ai rủ góp vốn cũng tham, coin nóng phải mua, chứng khoán tăng là nhảy vào chỉ vì sợ bỏ lỡ. Nhưng người thật sự hiểu tiền biết rằng: biết bỏ qua mới là bản lĩnh đắt giá nhất. Vì cơ hội thật sự không cần ai hô hào. Và thị trường không trả tiền cho sự nôn nóng.

5. Bạn xem tiết kiệm là việc của… sau này.

“Giờ còn trẻ, chưa cần nghĩ xa.” Nhưng chính suy nghĩ đó khiến bạn chưa bao giờ đủ để nghĩ xa cả. Giàu không bắt đầu khi bạn kiếm được nhiều, mà khi bạn biết giữ lại cho mình một phần dù nhỏ nhất. Nếu bạn không thể tiết kiệm 5% lương hôm nay, thì bạn cũng sẽ không tiết kiệm nổi 50% sau này.

Giữ tiền không phải năng khiếu, mà là bản lĩnh. Không ai giàu vì kiếm giỏi, mà vì biết lúc nào cần dừng. Nếu tháng nào cũng có lý do để tiêu, thì có lẽ vấn đề không nằm ở thu nhập mà ở chính bạn.