Không phải cứ tăng lương là giàu

Ngày tôi nhận được mức lương cao nhất từ trước đến nay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Cuộc sống từ nay sẽ khác!". Tôi đã hình dung ra một viễn cảnh đầy màu hồng: căn hộ sang trọng, quần áo hàng hiệu, du lịch cuối tuần, và tất nhiên là một tài khoản tiết kiệm ngày càng dày lên. Nhưng thật trớ trêu, vài tháng sau, số dư ngân hàng của tôi lại teo tóp nhanh hơn cả lúc tôi chỉ nhận một khoản lương khiêm tốn.

Thoạt nghe thì vô lý: tại sao lương cao mà lại nghèo hơn? Nhưng tôi đã rơi vào chính cái bẫy mà rất nhiều người mắc phải.

1. Lương tăng, chi tiêu cũng tăng gấp bội

Khi lương còn thấp, tôi cân nhắc từng đồng: ăn ngoài chỉ chọn quán bình dân, quần áo chờ giảm giá, giải trí cũng tiết chế. Nhưng ngay khi có thu nhập cao, tôi lại muốn "nâng cấp" mọi thứ. Tôi tự nhủ: "Mình xứng đáng hưởng thụ sau bao năm vất vả". Và rồi bữa trưa văn phòng từ 30 nghìn đồng biến thành set ăn 200 nghìn. Cà phê sáng không còn là quán vỉa hè mà chuyển hẳn sang Starbucks. Mỗi tháng, tôi đốt thêm vài triệu chỉ vì muốn chứng tỏ mình "có điều kiện".

Khi kiếm được nhiều hơn, thay vì giữ nguyên mức sống cũ để tiết kiệm, tôi lại nâng mức chi tiêu ngang bằng hoặc thậm chí vượt quá thu nhập. Đó chính là lý do dù lương tăng, ví vẫn rỗng.

Ảnh minh hoạ.

2. Lương cao không có nghĩa sẽ giàu có

Trước kia tôi nghĩ chỉ cần lương cao thì tự khắc giàu. Nhưng hóa ra, giàu không đến từ số tiền bạn kiếm được, mà từ số tiền bạn giữ lại và đầu tư được . Một người lương 10 triệu nhưng tiết kiệm 3 triệu mỗi tháng vẫn có tương lai tài chính vững vàng hơn người lương 50 triệu nhưng tiêu sạch hoặc vay nợ để chạy theo cuộc sống xa xỉ.

Tôi từng có giai đoạn cuối tháng phải xoay xở vay bạn bè, trong khi danh nghĩa vẫn là người có "thu nhập cao". Nghe thật chua chát: lương cao mà nghèo hơn cả lúc lương thấp .

3. Áp lực vô hình của thu nhập cao

Có một điều ít ai nhắc tới: khi lương tăng, áp lực xã hội cũng tăng. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều mặc nhiên cho rằng bạn "có tiền". Họ rủ đi du lịch, ăn uống, mua quà… và bạn ngại từ chối. Bản thân bạn cũng dễ rơi vào tâm lý "mình phải sống xứng đáng với mức lương này". Thế là những khoản chi tiêu "cho bằng bạn bằng bè" cứ thế đội lên.

Đó là vòng xoáy rất nguy hiểm. Thu nhập cao không mang lại tự do, mà lại kéo theo một loạt trách nhiệm vô hình: phải mua xe tốt hơn, phải ở nhà rộng hơn, phải mặc đồ đẹp hơn.

Ảnh minh hoạ.

Sau một thời gian chật vật, tôi nhận ra sự thật phũ phàng: lương cao chỉ là điều kiện, còn việc bạn có giàu hay không phụ thuộc vào cách bạn quản lý tiền. Vậy nên, tôi đã thử thay đổi:

- Đặt ra quy tắc " trả cho mình trước" : mỗi tháng, chuyển ngay 20% lương vào tài khoản tiết kiệm/đầu tư, coi như số tiền đó không tồn tại.

- Giữ nguyên lối sống như khi lương còn thấp: ăn uống vừa phải, quần áo chỉ mua khi cần, du lịch trong khả năng.

- Đầu tư dài hạn : thay vì tiêu tiền vào những thứ hao mòn giá trị, tôi bỏ vào quỹ mở, chứng chỉ quỹ hoặc gửi tiết kiệm.

Khi làm được điều này, tôi mới thực sự thấy lương cao có ý nghĩa. Không phải vì tôi có thể phung phí nhiều hơn, mà vì tôi có thể tiết kiệm và đầu tư nhiều hơn.

Nhiều người mơ về một mức lương cao, coi đó là chìa khóa của sự giàu có. Nhưng tin tôi đi, nếu không thay đổi tư duy quản lý tài chính, bạn sẽ chỉ "nghèo trong hào nhoáng". Giàu thực sự đến từ kỷ luật, từ việc biết kiềm chế bản thân và để tiền phục vụ mình, thay vì mình phục vụ tiền.

Vậy nên, đừng nghĩ cứ lương cao là sẽ sung túc. Có khi, lương càng cao mà tiêu càng hoang, bạn lại càng nghèo hơn cả lúc còn chật vật với đồng lương ít ỏi.