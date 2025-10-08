Chứng khoán diễn biến ra sao sau tin nâng hạng?

Điểm tích cực là thanh khoản tăng trở lại, đồng thời, vốn ngoại cũng đảo chiều, chấm dứt chuỗi bán ròng liên tục từ đầu tháng 9. Giá trị giao dịch HoSE hơn 32.840 tỷ đồng.

Nhóm dẫn dắt thị trường ghi nhận “đầu tàu” VHM. Các mã ngân hàng chiếm áp đảo trong nhóm dẫn đầu, với sắc xanh bao phủ VCB, CTG, STB, ACB… Dù các cổ phiếu không thể bảo toàn thành quả tích cực sau giờ mở cửa, nhưng nhóm ngân hàng vẫn đóng góp lực kéo đáng kể.

VHM đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Diễn biến của nhóm chứng khoán thu hút sự chú ý của thị trường, sau thông tin nâng hạng. Tuy nhiên, cổ phiếu trong ngành chưa tạo sức bật đáng kể. SSI hút dòng tiền, với thanh khoản cao nhất toàn sàn hơn 2.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu đến cuối phiên chỉ tăng nhẹ gần 1%. Các mã VIX, VND, SHS, VCI, MBS, VDS… cũng duy trì mức tăng trên dưới 1%.

Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital nhận định, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng là cột mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của quá trình cải cách quyết đoán và đồng bộ của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Dragon Capital chỉ ra, chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan quản lý của Việt Nam đã làm việc với cường độ cao để thực hiện các biện pháp cải cách thể chế và hoàn thiện hạ tầng, ban hành 2 nghị định, 4 thông tư và 1 bộ luật sửa đổi nhằm củng cố khung pháp lý, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn bị cho lộ trình nâng hạng quan trọng này.

“Chúng tôi tin rằng nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài hạn của thị trường vốn Việt Nam. Quyết định nâng hạng được công bố trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nhất thế giới. Dựa trên đà tăng trưởng vĩ mô tích cực, chúng tôi dự báo lợi nhuận doanh nghiệp tăng 21% trong năm 2025 và tiếp tục tăng 17% trong năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng 28,3% (tính theo USD), với giá trị giao dịch bình quân trên 2 tỷ USD mỗi ngày. Với nền tảng vững chắc và động lực mới từ việc nâng hạng, thị trường Việt Nam được kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng tốc mới, được củng cố bởi nhiều đợt IPO lớn với quy mô dự kiến hơn 40 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2028”, Dragon Capital dự báo.