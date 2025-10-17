Vàng tăng điên loạn: Người có chút tích trữ còm cõi làm gì để giữ tiền?

Theo các chuyên gia, việc đổ tiền vào vàng lúc này cần hết sức thận trọng, đặc biệt với những người có tài chính hạn chế. Muốn đầu tư và giữ tiền cần lựa chọn nhiều kênh khác nhau, sau khi đã thăm dò kỹ thị trường và có phương án hợp lý, đặc biệt không đầu tư theo phong trào.

Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh kéo vàng trong nước tăng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Nhận định về cơn điên loạn của giá vàng, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), cho rằng khi lãi suất tiết kiệm đang thấp, vàng và tài sản vật chất tăng giá thì người gửi tiền dễ cảm thấy “thua thiệt ngầm”. Tuy nhiên, việc giữ tài sản trong thời biến động đòi hỏi sự tỉnh táo, không nên hành động vội vã.

Người giữ tiền cần có cách tiếp cận hợp lý là đa dạng hóa danh mục và quản trị rủi ro chặt chẽ. Cụ thể, nên duy trì một phần tiền gửi ngân hàng để đảm bảo thanh khoản, phòng bất trắc và sẵn sàng nắm bắt cơ hội mới. Đồng thời, người giữ tiền nên nắm giữ một phần vàng hoặc ngoại tệ nhằm bảo toàn giá trị trong trung - dài hạn.

Có thể nghiên cứu cổ phiếu và trái phiếu của các doanh nghiệp uy tín, có tiềm năng tăng trưởng, nền tảng tài chính lành mạnh. Đây là những kênh có thể mang lại lợi nhuận tốt nếu đầu tư dài hạn, hiểu rõ doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro.

Cũng theo ông Huy, người đang nắm giữ tiền cũng nên xem xét cơ hội đầu tư, khởi nghiệp hoặc kinh doanh nhỏ các lĩnh vực chính phủ khuyến khích , tận dụng tri thức và năng lực cá nhân để gia tăng giá trị thực, thay vì chỉ dựa vào tài sản tài chính.

Ngoài ra, xem xét cơ hội đầu tư, khởi nghiệp hoặc kinh doanh nhỏ các lĩnh vực chính phủ khuyến khích, tận dụng tri thức và năng lực cá nhân để gia tăng giá trị thực, thay vì chỉ dựa vào tài sản tài chính.

Thời điểm này, vàng vẫn là tài sản trú ẩn quan trọng của dòng tiền, nhưng ở vùng giá hiện nay, rủi ro điều chỉnh, đảo chiều là hiện hữu. Vì vậy, người đang nắm giữ vàng có thể duy trì tỷ trọng hợp lý, song người mua mới nên hết sức thận trọng, tránh mua theo phong trào.

Tương tự, bất động sản sau nhiều năm tăng mạnh, mặt bằng giá hiện đã ở mức cao, tổng tiền trên một sản phẩm cũng lớn. Thị trường đang phân hóa mạnh, vì vậy nếu có nhu cầu đầu tư để bảo toàn tài sản, người dân nên tìm tới các sản phẩm có giá phù hợp. Tuyệt đối không nên lạm dụng đòn bẩy vay vốn, tránh rơi vào áp lực tài chính khi thị trường điều chỉnh.

"Giai đoạn này, người đang có tiền nên ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, một phần tiền dành để tích lũy, hướng tới sự an toàn - ổn định - thanh khoản, thay vì đầu cơ ngắn hạn" , ông Huy nhấn mạnh.

3 nguyên tắc giữ tiền

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường Tài chính - Bất động sản toàn cầu, nhấn mạnh, bất cứ tiền nhiều hay ít và rót vào kênh nào thì cũng phải tuân thủ 3 nguyên tắc quan trọng của đầu tư. Đó là: đảm bảo an toàn vốn, sinh lời và có thanh khoản.

Chuyên gia khuyến cáo, khi giá vàng tăng điên loạn, người dân cần cẩn trọng khi mua. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

"Tùy vào tuổi tác, khẩu vị rủi ro, mỗi người nên xác định ưu tiên. Người lớn tuổi có thể đặt an toàn vốn lên hàng đầu. Người có nhiều cơ hội đầu tư khác thì coi trọng thanh khoản. Điều quan trọng là không bỏ hết trứng vào một giỏ.

Do đó, mỗi người cần hiểu rõ mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của mình. Không nên chạy theo tâm lý đám đông. Vàng, bạc, chứng khoán hay tiền mã hóa đều có cơ hội nhưng cũng chứa đựng biến động khó lường. Quan trọng là phân bổ hợp lý, theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và thế giới, và luôn đặt sự an toàn vốn lên hàng đầu", ông Hiếu nói.

Phân tích cụ thể về các kênh đầu tư hiện nay, ông cho rằng dù lãi suất tiết kiệm điều chỉnh tăng nhưng mức tăng chưa đủ hấp dẫn dòng tiền. Do vậy, người giữ tiền có thể tìm đến các kênh đầu tư để tăng lợi nhuận cho dòng tiền.

Theo ông, chứng khoán thế giới và Việt Nam đang chịu ảnh hưởng từ các tin tức địa chính trị. Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa và việc đóng cửa không biết diễn ra trong bao lâu đã tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ và các thị trường chứng khoán trên thế giới.

Về thị trường bất động sản tại Việt Nam, hiện giá đã quá cao. Tại Hà Nội có nơi giá tới 500 triệu đồng, thậm chí 1 tỷ đồng/m². Nếu tính giá nhà đất so với thu nhập bình quân đầu người, con số này gấp khoảng 24 lần, cao hơn rất nhiều so với Mỹ (4–5 lần). Với một nền kinh tế đang phát triển mà mặt bằng giá như vậy, chỉ một bộ phận rất nhỏ người dân mới có thể sở hữu bất động sản.

Còn tiền gửi ngân hàng thì lãi suất khoảng 5–6%/năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng của vàng. Vì vậy, ở thời điểm này, vàng vẫn là kênh đầu tư khả quan, tuy nhiên cần có sự tính toán hợp lý và cẩn trọng, dựa trên nhu cầu tài chính cá nhân vững vàng.

Ngoài vàng, theo ông Hiếu, bạc hiện đang được quan tâm hơn rất nhiều so với thời gian trước do nguồn cung bạc dồi dào hơn nhưng biến động cũng lớn. Đặc điểm của bạc là thấp hơn giá vàng và mua dễ hơn, phù hợp với nhà đầu tư vốn nhỏ. Giá bạc thường biến động đồng pha với giá vàng nhưng ít bị quản lý chặt chẽ nên giao dịch linh hoạt hơn.

"Với kênh đầu tư này, người mua phải cập nhật thường xuyên cả thị trường thế giới lẫn trong nước. Bạc có thể hấp dẫn hơn vàng ở điểm dễ tiếp cận, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi sự thận trọng. Nếu theo dõi sát thị trường trong và ngoài nước, bạc có thể là kênh đầu tư hợp lý", ông Hiếu nêu quan điểm.

Cũng bàn luận về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam, phân tích, môi trường lãi suất thấp là lý do cơ bản khiến người giữ tiền tìm đến các kênh đầu tư.

Theo ông Minh, để giữ tiền thì vàng và chứng khoán vẫn là hai kênh trú ẩn chiếm tỷ trọng cao trong danh mục của nhà đầu tư từ nay đến cuối năm. Bởi lẽ, yếu tố quan trọng nhất được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kéo dài mặt bằng lãi suất thấp là xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cụ thể, Fed đã thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và dự báo sẽ tiến hành thêm hai đợt hạ lãi suất nữa từ nay đến cuối năm. Vì vậy, vàng và chứng khoán sẽ hút dòng tiền.

Đối với vàng, ông Minh cho rằng, đây vẫn được xem là một tài sản mang tính phòng thủ hiệu quả. Dù xu hướng tăng mạnh vào cuối năm vẫn còn là một ẩn số, nhưng rủi ro điều chỉnh sâu của vàng được đánh giá là thấp. Hơn nữa, vai trò trú ẩn an toàn của vàng càng được củng cố khi bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến số khó lường.

Trong khi đó, các nhịp điều chỉnh hiện tại của thị trường chứng khoán là "liều thuốc" cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững, ông Minh cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục. Tiêu chí lựa chọn hàng đầu cho giai đoạn cuối năm nên là những cổ phiếu hội tụ cả yếu tố định giá hấp dẫn và câu chuyện tăng trưởng rõ nét. Xét trên tiêu chí này, nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản được xem là những lựa chọn có triển vọng nhờ định giá chưa bị đẩy lên quá cao.

Tương tự, các doanh nghiệp trong ngành vận tải, bán lẻ hay sản xuất thực phẩm cũng là những cơ hội không thể bỏ qua, khi tiềm năng của các ngành này được củng cố bởi cả vùng giá hợp lý và kỳ vọng vào sức mua gia tăng dịp cuối năm.