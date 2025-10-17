Không chỉ người Việt Nam, người dân của quốc gia này cũng đang xếp hàng dài chờ mua vàng

Từ tuần trước, người dân Úc đã xếp hàng dài trước những tiệm vàng. Nhưng đà tăng "chóng mặt" của giá vàng qua đêm đã khiến dòng người kéo dài quanh cả khu phố, trước cửa các đại lý vàng lớn tại thủ đô nước này.

Vào sáng thứ Năm theo giờ Úc, giá vàng đã vượt ngưỡng kỷ lục mới – trên 4.200 USD/ounce, trong khi giá bạc cũng tăng lên hơn 52 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử.

“Đà tăng của cả hai kim loại quý kể từ đầu năm nay thực sự ngoạn mục”, ông Vivek Dhar, Trưởng bộ phận hàng hóa của Ngân hàng Commonwealth (Úc), nhận định.

Ông cho biết thêm: “Cũng cần lưu ý rằng các kim loại quý khác cũng đang tăng mạnh. Giá palladium đã tăng 75%, còn platinum (bạch kim) đã tăng tới 87% kể từ đầu năm”.

Đà tăng giá của cả bốn kim loại trùng khớp với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

“Lãi suất Mỹ giảm khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản có lãi suất cố định bằng USD”, ông Dhar giải thích.

Mặc dù giá vàng có thể biến động phụ thuộc vào động thái của ngân hàng trung ương Mỹ, ông Dhar cho rằng đợt tăng giá hiện tại thực chất bắt nguồn từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump hồi tháng Tư.

“Bước ngoặt lớn đối với thị trường kim loại quý có thể đã xảy ra khi Tổng thống Trump công bố gói thuế Liberation Day", ông nói. “Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ sau thông báo này đã khiến vàng, bạc, bạch kim và palladium đều vượt trội so với đồng USD. “Theo quan điểm của chúng tôi, sự kiện đó đánh dấu thời điểm kim loại quý – đặc biệt là vàng – nổi lên trở thành tài sản trú ẩn ưa thích, vượt qua cả đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ".

Nhà phân tích độc lập Stephen Innes nhận định rằng tình trạng bất ổn ở Mỹ đã "đưa vàng trở lại ngai vàng".

Tại ABC Bullion ở Martin Place (Sydney), cửa hàng đông nghẹt người vào chiều thứ Năm, với khoảng 100 người xếp hàng bên ngoài vào lúc 3 giờ chiều.

Khoảng 1.000 người đến mua hoặc bán vàng tại các chi nhánh ABC Bullion

Ông Jordan Eliseo, Giám đốc điều hành ABC Bullion, cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 1.000 người đến mua hoặc bán vàng tại các chi nhánh của công ty ở Sydney, Melbourne, Perth và Brisbane.

Theo Yahoo Finance