Vàng có lỗi gì mà bị gọi là “đầu tư của người già”?

Với nhiều người vàng là thứ đầu tư nghe vừa chậm, vừa cũ. Trong khi ai cũng nói chuyện cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETF hay coin, thì “mua vài chỉ vàng” nghe cứ như thói quen của ba mẹ chứ không phải chiến lược tài chính. Nhưng thật ra, chính điều đó lại khiến vàng bền bỉ sống sót qua mọi giai đoạn lên xuống của nền kinh tế.

Vàng không hứa hẹn làm giàu, nhưng đổi lại, giúp người cầm nó không trắng tay. Thế hệ trước không phải không hiểu đầu tư, họ chỉ chọn cách ít biến động hơn để ngủ ngon mỗi tối.

Tất nhiên, vàng không phải lựa chọn hoàn hảo. Nó không sinh lãi, không tạo dòng tiền,và còn tốn chi phí cất giữ. Nếu chỉ giữ vàng suốt 5-10 năm mà không tính toán, bạn có thể mất cơ hội sinh lời ở nơi khác. Nhưng trong bức tranh tổng thể, vàng vẫn đóng vai trò là “bộ đệm an toàn” như một phần nhỏ nhưng cần thiết trong danh mục đầu tư cân bằng.

Điều đáng nói là thay vì chê vàng là “đầu tư của người già”, điều nên làm là hiểu vì sao người ta vẫn giữ nó. Không phải vì mê tín hay bảo thủ, mà vì vàng đại diện cho sự ổn định giữa lúc mọi thứ khác quá khó đoán. Giữ một ít vàng không làm bạn già đi mà chỉ làm bạn thực tế hơn.

Vài điều cần lưu ý khi mua vàng

1. Mua ở nơi uy tín, có hóa đơn rõ ràng để đảm bảo tuổi vàng và dễ bán lại.

2. Ưu tiên vàng miếng thay vì vàng trang sức nếu mục tiêu là đầu tư, vì trang sức thường mất giá công chế tác.

3. Lưu lại thông tin ngày mua, giá mua và thương hiệu vì việc này giúp bạn theo dõi biến động giá, tránh lỗ khi cần bán.

4. Không nên “ôm” toàn bộ tài sản bằng vàng, chỉ nên chiếm 10–20% danh mục để giảm rủi ro tổng thể.

5. Giữ vàng ở nơi an toàn hoặc gửi tại ngân hàng có dịch vụ giữ hộ uy tín nếu số lượng lớn.

Vàng không lỗi, chỉ là người ta hay đòi nó phải “sinh lời như cổ phiếu”. Nhưng vai trò thật của vàng chưa bao giờ là để làm giàu mà là để giúp bạn giữ được những gì đã kiếm ra.