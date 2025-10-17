Sau cuộc tranh chấp thương hiệu với NutiFood, KIDO chính thức công bố bán toàn bộ 49% cổ phần tại công ty kem, định giá 5.100 tỷ

Ngày 15/10/2025, KIDO chính thức công bố nghị quyết về chủ trương tìm đối tác chuyển nhượng toàn bộ 49% vốn còn lại tại Kido Foods (KDF) với giá trị dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Mức giá này nếu thành công sẽ định giá toàn bộ KDF ở mức khoảng 5.102 tỷ đồng (khoảng 210 triệu USD), cao hơn 14% so với mức định giá 4.450 tỷ đồng khi KIDO bán 24% cổ phần tại KDF vào năm 2023.

Động thái này của KIDO diễn ra sau một thời gian dài im ắng, từ cuộc tranh chấp thương hiệu kem Celano và Merino với Kido Foods - sau khi Nutifood công bố nắm 51% cổ phần công ty này.

Ở vị thế cổ đông thiểu số, cộng với việc đã chủ động rút các thương hiệu quan trọng nhất là Celano và Merino về tập đoàn mẹ từ năm 2022, việc KIDO bán nốt phần vốn góp còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Cuộc chia tay này về bản chất là KIDO bán đi "phần xác" (cơ sở sản xuất, hệ thống phân phối của KDF) sau khi đã nắm chắc " phần hồn" (thương hiệu).

Với 2.500 tỷ đồng có thể thu về từ thương vụ này, KIDO có thêm nguồn lực để thực hiện những kế hoạch mới.

Ngày 07/10, thông qua liên doanh AIRO (KIDO nắm 51% vốn), tập đoàn đã ký kết hợp tác chiến lược cùng HTV-TMS (đơn vị trực thuộc Đài truyền hình TP.HCM) nhằm cung cấp các giải pháp truyền thông, quảng cáo ứng dụng AI, với mục tiêu giảm 2/3 chi phí và thời gian sản xuất.

Tại sự kiện này, KIDO chia sẻ về chiến dịch ứng dụng AI "KIDO's Bakery Premium Mooncake". Đây là một trong những chiến dịch đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI trong cả khâu sản xuất TVC và livestream bán hàng, đã giúp tăng doanh thu 300% - theo con số mà KIDO công bố.

Tập đoàn này tiếp tục thể hiện tham vọng khi hợp tác với HTV có sự tham gia của hàng loạt đạo diễn tên tuổi như Victor Vũ, Nguyễn Quang Dũng, cho thấy định hướng ứng dụng AI vào cả sản xuất phim điện ảnh.