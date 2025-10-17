Giá vàng 'chợ đen' lên tới 170 triệu đồng/lượng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 149,1 triệu đồng/lượng.

Đây tiếp tục là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Từ đầu tuần đến nay, mỗi ngày vàng miếng lập một kỷ lục.

Giá vàng tăng không ngừng và chưa có dấu hiệu ngừng lại (ảnh: N.M).

Giá vàng nhẫn cũng trong xu hướng tăng mạnh, vượt vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng tăng cao nhưng người dân vẫn khó khăn mua vàng. Phần lớn các thương hiệu đều ngừng bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn. Một số ít doanh nghiệp còn vàng nhẫn bán nhưng hẹn lịch hoặc giới hạn lượng mua tối đa chỉ vài phân đến một chỉ trong ngày.

Do thị trường khan hiếm trong khi nhu cầu người dân tăng cao, thị trường chợ đen “hét giá” vàng miếng và vàng nhẫn lên tới 170 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi giá thế giới không ngừng tăng. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết lên mốc 4.370 USD/ounce, tăng kỷ lục 160 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.109 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.124 - 26.364 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.108 - 27.228 đồng/USD.