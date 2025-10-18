Nhìn giá vàng tăng, tôi không yên

Cách đây 3 năm, bố mẹ tôi bán 1 mảnh đất, chia cho anh em tôi mỗi đứa 500 triệu. Vốn là người thích ăn chắc mặc bền, nhận tiền bố mẹ chuyển là tôi lao ngay đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 5 năm, để cả 500 triệu ở đó.

Lúc ấy tôi nghĩ thế là yên tâm, là quyết định đúng đắn. Cho đến tận bây giờ mới thấy day dứt.

Khoảng thời gian gần đây, nhìn giá vàng tăng từng ngày mà tôi đứng ngồi không yên, dù trong tay chẳng có vàng cũng chẳng có tiền. Nhưng cứ nghĩ đến khoản 500 triệu để cả trong ngân hàng là lại thấy tiếc vô cùng. Nếu khi đó tôi chịu chia nhỏ khoản tiền ấy ra, 1 nửa để gửi tiết kiệm và chia thành nhiều sổ, 1 nửa còn lại tiếp tục chia đôi - 1 phần để mua vàng rồi giữ đến giờ, một phần để dự phòng, thì giờ này có lẽ tình hình tài chính của tôi đã khác rất nhiều.

Ảnh minh họa

Tôi vẫn nhớ lúc tôi hăm hăm mang 500 triệu gửi tiết kiệm, một người bạn thân có khuyên sao không chia nhỏ ra, mà tôi lại cứ gạt phắt đi. Giờ mới thấm thía lời bạn nói sao mà đúng đắn. Lúc nào tôi cũng khăng khăng tiền chỉ cần an toàn là đủ, nên chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tích sản hay đầu tư gì. Giờ mới hiểu “an toàn tuyệt đối” đôi khi cũng chính là một dạng rủi ro: Rủi ro mất cơ hội làm tiền đẻ ra tiền.

Nói đến đây lại nhớ, cách đây vài tháng, trong một buổi họp lớp, tôi gặp lại người bạn năm xưa. Cậu ấy vẫn là người nói nhiều nhất bàn, nhưng lần này, câu chuyện lại xoay quanh vàng. Cậu kể bản thân mua vàng từ năm 2020, đều đặn mỗi tháng tích được 5 phân hoặc 1 chỉ.

“Mua để lúc nào con cưới còn có cái mà tặng” - Bạn kể.

Nghĩ lại chuyện đó tôi càng thấy giận bản thân. Lẽ ra tôi cũng nên làm như bạn, mua vàng tích sản, không phải cho mình thì cũng là cho con.

Với tư cách một người con, tôi áy náy vì mình đã không biết cách tối ưu khoản tiền lớn được bố mẹ cho. Với tư cách một người mẹ, tôi áy náy vì mình không biết nghĩ xa, chuẩn bị cho tương lai của con mình dù rằng chẳng ai ép buộc tôi phải làm.

Ở tuổi 40, tôi học được rằng “giàu” không chỉ là có nhiều tiền, mà là có sự linh hoạt trong cách giữ tiền. Số tiền 500 triệu kia, tôi vẫn cứ để đó thôi, không vội đáo hạn vì FOMO giá vàng, nhưng tới ngày tất toán, chắc chắn tôi sẽ không lặp lại sai lầm như cách đây 3 năm nữa.