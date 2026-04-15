Giá vàng 15/4: Vàng miếng SJC tăng hơn 2,5 triệu đồng/lượng, người "đu đỉnh " vàng vẫn lỗ hơn 14 triệu đồng

Cụ thể, hôm nay vàng miếng được niêm yết ở giá mua vào 173 triệu đồng/lượng và bán ra 175,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại các doanh nghiệp dao động quanh 17,2 – 17,52 triệu đồng/chỉ, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng niêm yết 17,22 – 17,52 triệu đồng/chỉ, còn Phú Quý ở mức 17,2 – 17,5 triệu đồng/chỉ.

So với vùng đỉnh thiết lập đầu tháng 3/2026, giá vàng miếng SJC hiện vẫn thấp hơn đáng kể. Cụ thể, giá bán ra hiện ở mức 175,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 7,5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh từng vượt 183 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, mức chênh lệch lớn hơn. Từ đỉnh 189,4 triệu đồng/lượng, giá hiện tại thấp hơn 14 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 15/4 ở mức 4.841,9 USD/ounce, tăng khoảng 2,11% trong 24 giờ, tương đương mức tăng gần 100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 154,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu, cùng với những kỳ vọng về việc nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran, qua đó phần nào giảm áp lực lạm phát.

Theo Reuters, các đoàn đàm phán của Mỹ và Iran có thể quay lại Islamabad trong tuần này để tiếp tục các cuộc thương lượng, sau khi vòng đàm phán cuối tuần trước đổ vỡ và Mỹ áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho rằng diễn biến của giá vàng sẽ phụ thuộc đáng kể vào kết quả các cuộc đàm phán. Những tín hiệu tích cực có thể tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ diễn biến của đồng USD và giá dầu. Đồng USD suy yếu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất trong tháng 3 tăng thấp hơn dự báo, chủ yếu do chi phí dịch vụ đi ngang. Tuy nhiên, giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục gây áp lực lên lạm phát.

Dù thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, vàng có xu hướng kém hấp dẫn hơn khi lãi suất duy trì ở mức cao do không mang lại lợi suất. Hiện thị trường dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay ở mức khoảng 28%, thấp hơn so với kỳ vọng trước đó.

Theo ông Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, giá vàng vẫn được hỗ trợ trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát chưa tăng mạnh. Trong khi đó, khả năng giảm sâu của giá cũng bị hạn chế do thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng về việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Cùng quan điểm thận trọng, ông Christopher Lewis, nhà phân tích tại FXEmpire, cho rằng xu hướng của vàng vẫn tích cực khi giá giữ được vùng hỗ trợ quanh 4.600 USD/ounce. Tuy nhiên, các thông tin bất lợi từ tiến trình đàm phán địa chính trị có thể khiến giá biến động trở lại.