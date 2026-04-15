Ngân hàng Quân đội (MB) vừa điều chỉnh lãi suất: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất tiền gửi tại quầy



Theo biểu lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân tại quầy, MB tiếp tục duy trì ổn định lãi suất ở nhóm kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Cụ thể, kỳ hạn 1 – 5 tháng không thay đổi, dao động quanh mức 3,7% – 4,1%/năm.

Từ kỳ hạn 6 – 11 tháng, lãi suất giảm 0,1 điểm %, xuống khoảng 4,6%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn 12 – 18 tháng, mức giảm mạnh hơn, khoảng 0,2 điểm %, đưa lãi suất về khoảng 6,3%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.

Với khách hàng gửi từ trên 1 tỷ đồng , mặt bằng lãi suất tiếp tục cao hơn khoảng 0,1 điểm % so với nhóm dưới 1 tỷ đồng ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 – 11 tháng ở mức khoảng 4,8%/năm, trong khi kỳ hạn 12 – 18 tháng phổ biến quanh 6,4%/năm sau khi đã giảm tương ứng 0,2 điểm %.

Đáng chú ý, kỳ hạn 24 tháng giảm 0,3 điểm %, xuống còn 7,2%/năm và vẫn là mức lãi suất cao nhất.

Trong khi đó, nhóm kỳ hạn dài từ 36 – 60 tháng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tới 0,5 điểm %, xuống còn khoảng 7,0%/năm, áp dụng tương tự cho cả hai nhóm số tiền gửi.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy MB

Lãi suất tiền gửi online



Đối với sản phẩm tiền gửi online, lãi suất tiếp tục cao hơn tại quầy và có sự phân hóa rõ giữa các nhóm số tiền gửi.

Với số tiền dưới 1 tỷ đồng, các kỳ hạn ngắn từ 1 – 5 tháng giữ nguyên trong khoảng 4,5% – 4,65%/năm. Nhóm kỳ hạn 6 – 11 tháng giảm 0,1 điểm %, xuống còn khoảng 5,7%/năm.

Ở kỳ hạn 12 – 18 tháng, lãi suất giảm 0,2 điểm %, xuống khoảng 6,4%/năm.

Trong khi đó, với khách hàng gửi từ trên 1 tỷ đồng , lãi suất tiếp tục nhỉnh hơn. Cụ thể, kỳ hạn 6 – 11 tháng ở mức khoảng 5,8%/năm, còn kỳ hạn 12 – 18 tháng phổ biến quanh 6,45%/năm sau điều chỉnh.

Ở nhóm kỳ hạn dài, kỳ hạn 24 tháng giảm 0,3 điểm % xuống 7,2%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 36 – 60 tháng giảm mạnh 0,5 điểm %, xuống còn khoảng 7,0%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi online MB

Việc MB điều chỉnh giảm lãi suất lần này diễn ra sau giai đoạn tăng mạnh trong tháng 3/2026. Động thái này cho thấy ngân hàng đang chủ động hạ chi phí vốn trung – dài hạn, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới, phù hợp với định hướng chung của Ngân hàng Nhà nước.