Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất

Động thái trên diễn ra ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngành ngân hàng (NH) dưới sự chủ trì của tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn, với sự thống nhất cao của 46 NH trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ và NHNN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân.

Chủ động giảm

Theo ghi nhận, mức giảm mạnh nhất trên thị trường hiện nay là 0,5 điểm % đối với lãi suất tiền gửi và khoảng 1 điểm % đối với lãi suất cho vay. Trong số này, VPBank, ABBank, SeABank, Kienlongbank, Sacombank, VietABank... đã công bố hạ lãi suất huy động ngay trong ngày 10-4. Trong khi NH Bản Việt (BVBank) bắt đầu giảm lãi suất huy động kỳ hạn 6 - 12 tháng ở mức 0,3 điểm % và kỳ hạn từ 15 - 36 tháng là 0,5 điểm % từ hôm nay, 11-4. Theo đại diện BVBank, việc chủ động điều chỉnh giảm lãi suất ngay sau cuộc họp thể hiện tinh thần quán triệt và triển khai kịp thời định hướng của cơ quan quản lý. "NH sẽ tiếp tục tối ưu chi phí vốn, hướng tới giảm lãi suất vay, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định thị trường tài chính - tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" - đại diện BVBank nhấn mạnh.

Là NH điều chỉnh giảm cả lãi suất huy động và cho vay ở mức 0,5 điểm %, đại diện NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho hay động thái này hoàn toàn phù hợp với định hướng kéo giảm mặt bằng lãi suất của Chính phủ và NHNN trong lúc nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng. "Việc điều chỉnh áp dụng đồng thời trên cả 2 chiều huy động và cho vay sẽ cân đối quyền lợi hợp lý của người gửi tiền, đồng thời giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và DN vừa và nhỏ".

Không chỉ nhóm NH thương mại cổ phần tư nhân, các NH có vốn nhà nước cũng rục rịch hạ lãi suất huy động và tiến tới giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng Giám đốc VietinBank, cho biết NH dự kiến sẽ giảm lãi suất cho vay 0,5 điểm % đối với các lĩnh vực ưu tiên. Riêng lãi suất tiền gửi, VietinBank đang tính toán để điều chỉnh giảm; các mức cụ thể sẽ được NH công bố vào cuối ngày 10-4.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT NH Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Thanh Tùng cho hay trước mắt NH sẽ giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng xuống dưới 6,5%/năm, đồng thời rà soát các hình thức huy động vốn khác, trong đó có chứng chỉ tiền gửi. Nếu lãi suất của hình thức này chưa hợp lý, NH sẽ tạm dừng. Cụ thể, từ ngày 13-4 tới, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại kỳ hạn 24 tháng của Vietcombank sẽ được điều chỉnh giảm 0,5 điểm%, từ 6,5%/năm xuống còn 6%/năm.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, để các NH thương mại nhà nước tiếp tục giảm lãi suất, không tham gia vào cuộc đua huy động vốn, cơ quan quản lý cần thiết lập kỷ cương, ban hành biện pháp chế tài đối với những NH tăng nóng lãi suất nhằm kích thích khách hàng dịch chuyển tiền gửi đến địa chỉ khác. Điều này sẽ giúp cho các NH lớn giữ vững và tăng trưởng huy động vốn, duy trì hoạt động cấp tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, nhấn mạnh NH luôn chủ động kiểm soát thanh khoản ổn định; không chạy theo làn sóng tăng lãi suất thời gian qua mà luôn duy trì mức lãi hợp lý để giữ chân khách hàng và bảo đảm nguồn vốn. "Đợt sóng lãi suất cao vừa qua chỉ mang tính cục bộ trong ngắn hạn. Với sự điều phối và các công cụ chính sách tiền tệ của NHNN, thị trường sẽ sớm ổn định trở lại" - ông Hưng bày tỏ.

Kỳ vọng ổn định lãi suất

Dưới góc nhìn của NH nước ngoài, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của NH UOB (Singapore), chia sẻ tại một sự kiện kinh tế diễn ra ở TP HCM ngày 10-4, rằng dù rủi ro lạm phát gia tăng do tác động lan tỏa từ giá năng lượng khiến UOB điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2026 nhưng vẫn kỳ vọng NHNN sẽ duy trì chính sách tiền tệ ổn định trong suốt năm.

Trước đó, UOB dự báo NHNN có thể tiếp tục giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong năm nay. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ cá nhân và DN phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời kích thích nhu cầu tín dụng cho cả sản xuất và tiêu dùng.

Các chuyên gia Phòng phân tích và chiến lược thị trường của Công ty Chứng khoán ACBS đánh giá việc nhiều NH đồng loạt giảm lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đến 1 năm sau cuộc họp vừa qua chủ yếu mang tính ngắn hạn. Theo ACBS, để hạ nhiệt mặt bằng lãi suất một cách bền vững, yếu tố then chốt vẫn là bảo đảm thanh khoản thực tế của hệ thống và xử lý các chỉ số an toàn thanh khoản. "Với chính sách tiền tệ linh hoạt, cởi mở và các giải pháp đồng bộ, nhu cầu thanh khoản của hệ thống NH sẽ được đáp ứng. Việc cho phép tính tiền gửi Kho bạc vào công thức tính tỉ lệ huy động/cho vay (LDR) sẽ giúp tỉ lệ này tại các NH thương mại có vốn nhà nước được hạ nhiệt. Qua đó, các NH này có thêm dư địa để đẩy mạnh cho vay các dự án trọng điểm, các ngành sản xuất thiết yếu theo chủ trương phát triển kinh tế bền vững của Chính phủ. Chính sách này, khi được thực hiện hiệu quả, sẽ giúp nắn dòng vốn vào đúng địa chỉ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tránh đẩy giá các tài sản tài chính, bất động sản tăng nóng" - chuyên gia ACBS phân tích.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Maybank nhận định việc NH thương mại giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới kỳ hạn trên 6 tháng từ ngày 10-4 có thể giúp hạ nhiệt đáng kể đà tăng lãi suất. Các chuyên gia của chứng khoán Maybank dự báo nếu NHNN duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, đồng thời giải ngân kịp thời vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng và áp lực tỉ giá ở mức vừa phải, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng phổ biến có thể được duy trì trong khoảng 6,5%-7% trong năm nay.

Ở góc độ DN, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm, Chủ tịch CLB DN Mekong tại TP HCM, cho biết nếu lãi suất huy động tăng trên 10%/năm, kéo theo chi phí vốn tăng cao, nhiều DN có thể phải thu hẹp sản xuất, thậm chí chuyển sang gửi NH để bảo toàn vốn thay vì mở rộng đầu tư. Bản thân công ty bà cũng đang vay vốn với lãi suất từ 7% đến 9,2%/năm, tùy thời điểm giải ngân. Do đó, bà kỳ vọng lãi suất cho vay có thể ổn định ở mức 5% - 7%/năm để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng.

Tương tự, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN TP HCM (HUBA), cũng kiến nghị hệ thống NH cần có cơ chế tín dụng linh hoạt hơn, bao gồm nới lỏng điều kiện vay, kéo dài thời gian vay đối với hàng xuất khẩu, đồng thời xem xét giảm lãi suất xuống dưới 6%/năm cho nhóm DN này, trên tinh thần chia sẻ rủi ro và hỗ trợ duy trì dòng tiền. Theo ông Hưng, với lãi suất vay phổ biến hiện ở mức trên 8,5%/năm; một số lĩnh vực như bất động sản thậm chí lên tới 14% - 15%/năm, gây áp lực lớn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt với DN xuất khẩu.

ADB dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam NH Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,2% trong năm 2026 và 7,0% vào năm 2027, giảm nhẹ so với mức 8% của năm 2025, trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng. Tại báo cáo Triển vọng phát triển châu Á công bố ngày 10-4, ADB đánh giá triển vọng ngắn hạn của Việt Nam vẫn tích cực nhờ xuất khẩu duy trì đà tăng, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và đầu tư ổn định. Tuy nhiên, NH này lưu ý các yếu tố bất định bên ngoài như thay đổi chính sách thương mại của Mỹ, xung đột tại Trung Đông và biến động kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và dòng vốn đầu tư. ADB cho biết Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh trước các gián đoạn nguồn cung năng lượng, thông qua việc triển khai các biện pháp tài khóa, điều hành giá linh hoạt và bảo đảm nguồn cung. Những giải pháp này góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn. Dù vậy, các rủi ro vẫn hiện hữu. Xung đột địa chính trị có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí vận chuyển và gây biến động giá hàng hóa. Bên cạnh đó, tăng trưởng chậm lại tại các đối tác thương mại lớn cũng có thể tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam. Trước bối cảnh này, ADB khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục củng cố thị trường trái phiếu DN nhằm huy động nguồn vốn dài hạn, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hoàn thiện khung pháp lý để tăng niềm tin của nhà đầu tư. Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng sạch cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro trước các cú sốc từ bên ngoài, hướng tới tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn. D.Ngọc



