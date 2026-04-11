Giá vàng hôm nay, 11-4: Đảo chiều lao dốc

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Đầu ngày 11-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức khoảng 4.749 USD/ounce, giảm tới 41 USD so với mức cao nhất ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua (4.790 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay sụt giảm trong bối cảnh các nhà kinh tế dự báo chỉ số giá triệu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,9% so với tháng trước, đưa chỉ số lạm phát hằng năm lên 3,3%. Con số này phần nào phù hợp với kỳ vọng thị trường, song vẫn phản ánh áp lực lạm phát dai dẳng, đặc biệt từ chi phí năng lượng tăng vọt do căng thẳng trước đó tại khu vực Vùng Vịnh.

Giá vàng thế giới giảm mạnh được cho là phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì.

Phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau để tiếp tục đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Sự giảm nhiệt tình hình địa chính trị đã khiến nhu cầu trú ẩn vốn an toàn đối với vàng suy giảm, trong khi giá trị đồng USD yếu cũng góp phần hạn chế đà giảm sâu của giá kim loại quý này.