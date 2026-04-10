MB Bank không tặng 500 nghìn nữa vì số lượng đăng ký lớn, cổ đông năm nay tự túc tiền ăn trưa đi lại

Mới đây, trong thông báo gửi các cổ đông về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) cho biết: Năm nay, MB Bank không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa cho các cổ đông như những năm gần đây, do số lượng đăng ký quá lớn.

Trước đó, mỗi cổ đông thường được hỗ trợ 500.000 đồng. Riêng năm 2025, hơn 4.700 cổ đông tham gia, tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng tiền hỗ trợ.

Thông báo của MB Bank

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của MB Bank sẽ diễn ra vào 7h30 ngày 18/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Nội dung cuộc họp - như trong văn bản thông báo của MB Bank: Báo cáo của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MB; Bầu thay thế một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, điều lệ MB.