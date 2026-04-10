Sáng 10- 4, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, SJC, Mi Hồng bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Sáng 10-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp niêm yết quanh mức 169,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn 99,99% tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ được giao dịch ở mức 169,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác niêm yết giá bán vàng nhẫn cao hơn. Cụ thể, Công ty Mi Hồng bán ra ở mức 172,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá bán lên 172,7 triệu đồng/lượng.

Những ngày gần đây, giá vàng trong nước biến động mạnh, có thời điểm lên tới 177 triệu đồng/lượng, nhưng cũng có lúc giảm sâu xuống khoảng 171,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trong nước đi cùng xu hướng thế giới. Sáng cùng ngày (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.753 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên nhưng vẫn cao hơn khoảng 15 USD/ounce so với cuối ngày hôm qua.

Kim loại quý hiện dao động trong biên độ hẹp khi giá dầu thô và đồng USD cùng tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu thô ở mức 96,6 USD/thùng, tăng 0,7% so với phiên trước; chỉ số USD (DXY Index) phục hồi lên 98,8 điểm, tăng khoảng 0,05%.

Dù giá vàng đang dao động dưới mốc 4.800 USD/ounce trong ngắn hạn, nhiều tổ chức phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực về xu hướng dài hạn. Một công ty đầu tư nhận định giá vàng có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Trong khi đó, các nhà phân tích hàng hóa tại State Street Investment Management dự báo có 50% khả năng giá vàng sẽ giao dịch trong vùng 4.750-5.500 USD/ounce trong thời gian còn lại của năm.

Theo công cụ CME FedWatch, hiện có khoảng 71% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản đến cuối năm. Dù chính sách tiền tệ duy trì trạng thái trung lập, giá vàng vẫn đứng vững dưới mốc 4.800 USD/ounce.

Các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng trong trung và dài hạn được đánh giá chưa thay đổi, bao gồm lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.