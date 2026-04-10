Giá vàng hôm nay, 10-4: Bật tăng trở lại sau phiên lao dốc

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 10-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.761 USD/ounce, tăng khoảng 51 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.710 USD/ounce). Đây là mức phục hồi đáng kể sau khi kim loại quý này chịu sức ép bán ra trong phiên trước đó.

Đà tăng của giá vàng hôm nay diễn ra ngay sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát quan trọng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của tháng 3-2026 tăng 0,4% so với tháng trước. Mức tăng này phù hợp với dự báo của thị trường và duy trì ở mức cao nhất trong 10 tháng gần đây.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng 3%, vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu kiểm soát lạm phát 2% mà Fed đề ra. Việc lạm phát cơ bản vẫn nóng khiến nhà đầu tư lo ngại Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, từ đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Bên cạnh đó, các yếu tố thị trường bên ngoài cũng hỗ trợ đà phục hồi của giá vàng. Giá dầu thô tăng mạnh, giao dịch quanh mức 101 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) suy yếu nhẹ, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,28%.



