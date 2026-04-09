Dùng 7 tấn vàng, bạc, platinum… làm nguyên vật liệu giữa cơn bão giá, Chủ tịch PNJ nói gì về kỷ lục lợi nhuận năm 2025?

Theo báo cáo thường niên 2025 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ), bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết năm 2025 là giai đoạn đầy thách thức khi thị trường biến động, sức mua thận trọng, nguồn cung gặp khó và cạnh tranh trong ngành bán lẻ gia tăng.

Năm 2025, PNJ đã dùng hơn 7 tấn vàng, bạc, platinum… để làm nguyên vật liệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng mạnh do biến động chính sách tiền tệ kết hợp tình hình địa chính trị phức tạp. Diễn biến này khiến việc dự báo và áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro trở nên khó khăn, đặt ngành trang sức trước thách thức lớn.

Tuy nhiên, PNJ vẫn khép lại năm 2025 với doanh thu thuần 34.976 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.828 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. “Đây không chỉ là dấu mốc về hiệu quả kinh doanh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của một tổ chức biết làm mới chính mình từ nội lực để vững vàng bước tới tương lai với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển bền vững” - bà Cao Thị Ngọc Dung khẳng định.

Thời gian tới, PNJ tiếp tục định vị tầm nhìn dài hạn trở thành một tập đoàn bán lẻ đa dạng trong lĩnh vực phong cách sống (Lifestyle). Hành trình này không chỉ mở ra dư địa phát triển mới, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực vận hành và phát huy sức mạnh văn hóa như một nền tảng chiến lược xuyên suốt.

Năm 2026, HĐQT PNJ đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 37%và 21% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, PNJ sẽ có năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận. Doanh nghiệp cũng dự kiến tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 20%.

Bên cạnh đó, PNJ dự kiến triển khai chương trình phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2027, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2026, với giá phát hành 20.000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành tối đa là 1% số cổ phiếu lưu hành, tương đương khoảng 3,4 triệu cổ phiếu, dành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân sự chủ chốt.

Ngoài ra, PNJ còn đang có kế hoạch phát hành 170,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán với số tiền 1.705,7 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng từ 3.413 tỷ lên 5.119 tỷ đồng.