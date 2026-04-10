Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch ngày 8/4, thị trường tiền tệ liên ngân hàng ghi nhận diễn biến hạ nhiệt ở mặt bằng lãi suất VND.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND giảm từ 0,2 - 0,8 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn so với phiên trước, trong khi giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tháng. Mức giao dịch phổ biến ghi nhận: qua đêm ở 4,67%/năm, 1 tuần ở 5,82%/năm, 2 tuần ở 6,06%/năm và 1 tháng ở 7,08%/năm.

Trước đó, trong phiên ngày 6/4, lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn so với phiên cuối tuần trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng 3,10 điểm %, lên 8,60%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 2,50 điểm %, lên 8,50%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng 0,45 điểm %, lên 7,35%/năm.

Riêng kỳ hạn 1 tháng giảm 0,20 điểm %, xuống 7,60%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng cũng đã bật tăng mạnh vào đầu tuần trước khi kỳ hạn qua đêm vọt lên 12%/năm. Tuy nhiên, sau hoạt động hỗ trợ thanh khoản VND của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt nhanh chóng vào cuối tuần.

Kể từ đầu năm, lãi suất liên ngân hàng liên tục biến động mạnh khi áp lực thanh khoản và cân đối vốn của hệ thống ngân hàng vốn đã căng thẳng từ nửa cuối năm 2025, khiến đệm thanh khoản tại một số ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ, bị thu hẹp đáng kể.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính đến thời điểm 24/3/2026, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%. Trong khi đó, huy động vốn của các tổ chức tín dụng chỉ tăng 0,44%.

Sự chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và cho vay buộc các ngân hàng phải gia tăng phụ thuộc vào nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng với chi phí cao. Trước diễn biến này, NHNN đã kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, bao gồm liên tiếp bơm ròng thanh khoản quy mô lớn với kì hạn dài thông qua kênh thị trường mở (OMO), đồng thời linh hoạt sử dụng kênh hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày.

Hôm qua 9/4, tại cuộc họp với NHNN, các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và cho vay trong thời gian sớm nhất.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.