Chỉ thay 1 dòng trong bảng chi tiêu, tôi có khoản tiết kiệm đầu tiên sau nhiều năm

Khi thu nhập không thấp nhưng vẫn không để dành được

Chị Mai (38 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ mình không phải người chi tiêu quá tay. Gia đình 4 người sống với thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng - mức không cao nhưng cũng không quá thấp so với mặt bằng chung.

Thế nhưng suốt nhiều năm, tài khoản cuối tháng luôn về gần 0. Không có khoản tiết kiệm rõ ràng, không có quỹ dự phòng, mỗi khi con ốm hay phát sinh việc đột xuất là lại xoay xở.

"Có tháng tôi tự hỏi tiền đi đâu hết. Mình không mua đồ hiệu, không đi du lịch nhiều, cũng ít khi ăn nhà hàng," chị kể.

Sau khi thử ghi lại toàn bộ chi tiêu trong 2 tháng, chị nhận ra vấn đề không nằm ở những khoản lớn như tiền nhà hay tiền học – mà nằm ở một dòng tưởng rất nhỏ.

Bảng chi tiêu trước khi thay đổi

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền nhà 8.000.000 Tiền ăn uống 6.500.000 Học phí + sinh hoạt của 2 con 5.500.000 Điện nước, internet 1.800.000 Xăng xe, đi lại 1.200.000 Mua sắm linh tinh 2.500.000 Đồ ăn ngoài, trà sữa, cà phê 1.500.000 Tổng 27.000.000

Thoạt nhìn, mọi khoản đều hợp lý. Nhưng dòng "đồ ăn ngoài, trà sữa, cà phê" khiến chị giật mình: 1,5 triệu/tháng – tương đương gần 18 triệu/năm.

Đây là khoản chi không hề được lên kế hoạch, chỉ phát sinh theo thói quen: tiện mua thêm cốc trà sữa cho con, cà phê mang đi buổi sáng, đồ ăn nhanh khi bận việc.

Chỉ thay 1 dòng, kết quả khác hẳn

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn – điều dễ khiến việc thay đổi thất bại – chị Mai quyết định điều chỉnh mức chi cho khoản này từ 1,5 triệu xuống còn 600.000 đồng/tháng.

Cách làm khá đơn giản:

- Chỉ cho phép mua đồ uống ngoài tối đa 2 lần/tuần

- Chuẩn bị cà phê mang đi từ nhà 3 buổi sáng

- Cuối tuần mới cho con chọn món yêu thích

- Sau khi điều chỉnh, bảng chi tiêu mới như sau:

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền nhà 8.000.000 Tiền ăn uống 6.500.000 Học phí + sinh hoạt của 2 con 5.500.000 Điện nước, internet 1.800.000 Xăng xe, đi lại 1.200.000 Mua sắm linh tinh 2.500.000 Đồ ăn ngoài, trà sữa, cà phê 600.000 Tiết kiệm 900.000 Tổng 27.000.000

Chỉ một thay đổi nhỏ, chị bắt đầu có khoản tiết kiệm 900.000 đồng mỗi tháng – tương đương hơn 10 triệu đồng mỗi năm.

Điều bất ngờ: Không thấy thiếu thốn như tưởng tượng

Sau 3 tháng áp dụng, chị Mai nhận ra gia đình không hề cảm thấy bị "thắt chặt chi tiêu".

Ngược lại, việc có kế hoạch rõ ràng giúp cả nhà chủ động hơn. Hai con cũng dần hiểu rằng không phải lúc nào cũng mua theo cảm hứng.

"Trước đây tôi nghĩ phải tăng thu nhập mới tiết kiệm được. Nhưng thực ra, chỉ cần nhìn kỹ bảng chi tiêu, sẽ luôn có một dòng có thể điều chỉnh," chị chia sẻ.

Bài học tài chính rút ra

Nhiều gia đình không thiếu tiền, chỉ thiếu một bảng chi tiêu đủ chi tiết.

Một dòng chi nhỏ nhưng lặp lại hàng ngày có thể tạo ra khoảng chênh lệch rất lớn sau 6–12 tháng.

Thay vì cắt giảm những khoản thiết yếu, việc điều chỉnh các chi phí mang tính thói quen thường dễ thực hiện hơn và ít gây áp lực hơn.

Với chị Mai, khoản tiết kiệm đầu tiên không quá lớn, nhưng mang lại cảm giác chủ động – điều mà nhiều năm trước chị chưa từng có.

"Tiết kiệm không phải là sống kham khổ. Đôi khi chỉ là thay đổi một dòng trong bảng chi tiêu – và kiên trì đủ lâu để thấy kết quả."