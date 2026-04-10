Thuế TP.HCM có thông báo quan trọng về khai, nộp thuế: Người dân cần chú ý

Trưa ngày 10/4, Thuế TP.HCM đã phát đi thông báo về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế tháng 4.

Cụ thể, các loại thuế kê khai theo tháng, bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế đối với loại thuế khai theo tháng chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Các loại thuế kê khai và nộp theo quý: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (với tổ chức khai thuế GTGT theo quý & lựa chọn khai thuế TNCN theo quý), thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với các loại thuế kê khai và nộp theo quý, các cá nhân, tổ chức cần hoàn thiện trước ngày 4/5/2026.

Thuế TP.HCM cho biết thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Nếu trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, người nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, cơ quan Thuế cũng lưu ý, người nộp thuế nên hoàn tất hồ sơ và nộp thuế sớm hơn thời hạn từ vài ngày để tránh tình trạng nghẽn hệ thống nộp thuế điện tử hoặc lỗi chuyển khoản ngân hàng. Việc chậm nộp hồ sơ hoặc tiền thuế có thể dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật thuế.



