Ở Hà Nội, thu nhập 25 triệu vẫn áp lực: Câu chuyện khiến nhiều người đồng cảm

Thu nhập 25 triệu nhưng vẫn thấy “cuối tháng hơi căng”

Thu (30 tuổi, nhân viên marketing, sống tại Hà Nội) từng nghĩ mức lương 25 triệu/tháng là một bước tiến đáng kể trong công việc. Tuy nhiên, sau gần 2 năm duy trì mức thu nhập này, cô nhận ra tài khoản tiết kiệm không tăng lên nhiều như kỳ vọng.

“Tháng nào cũng tiêu hết khoảng 22–24 triệu. Không phải tiêu hoang, nhưng cứ có khoản này khoản kia phát sinh. Đôi khi nhìn lại mới thấy tiền đi nhanh hơn mình tưởng”, cô chia sẻ.

Câu chuyện của Thu không phải hiếm gặp. Nhiều người có mức thu nhập tương tự cho biết họ vẫn phải cân nhắc khá nhiều trước khi chi tiêu cho những khoản lớn như du lịch, mua đồ điện tử hay tích lũy dài hạn.

Bảng chi tiêu 25 triệu/tháng tại Hà Nội

Dưới đây là bảng chi tiêu phổ biến của một người đi làm văn phòng, sống tại Hà Nội, mức chi tiêu ở mức trung bình:

Khoản chi Số tiền/tháng Thuê nhà 8.000.000 Ăn uống 4.500.000 Đi lại 1.200.000 Điện nước – internet 1.000.000 Chi tiêu cá nhân 2.000.000 Hỗ trợ gia đình 2.000.000 Giải trí – gặp bạn bè 1.200.000 Dự phòng phát sinh 1.500.000 Tiết kiệm còn lại 3.600.000

Với mức chi tiêu này, số tiền để dành mỗi tháng không quá nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Một khoản phát sinh như sửa xe, đi khám sức khỏe hoặc tham gia đám cưới có thể khiến kế hoạch tiết kiệm bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Vì sao thu nhập 25 triệu vẫn có thể thấy áp lực?

1. Chi phí cố định chiếm phần lớn thu nhập

Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống là những khoản khó cắt giảm trong ngắn hạn. Khi các khoản cố định chiếm khoảng 60–70% thu nhập, dư địa điều chỉnh chi tiêu sẽ ít hơn.

2. Nhiều khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên

Cà phê, mua đồ online, ăn ngoài hoặc phí dịch vụ đăng ký theo tháng là những khoản chi dễ bị bỏ qua khi không ghi chép cụ thể.

Tổng số tiền cho những khoản này đôi khi lên tới vài triệu mỗi tháng.

3. Áp lực tích lũy ngày càng rõ ràng hơn sau tuổi 30

Ở giai đoạn này, nhiều người bắt đầu nghĩ đến các mục tiêu dài hạn như:

- quỹ dự phòng

- mua nhà

- chăm sóc sức khỏe

- hỗ trợ gia đình

- chuẩn bị cho tương lai con cái

Khi mục tiêu tăng lên, cảm giác thu nhập chưa đủ lớn cũng trở nên rõ ràng hơn.

Không phải thu nhập thấp, mà là thiếu cấu trúc chi tiêu

Một điểm chung ở nhiều người có thu nhập từ 20–30 triệu là chưa có hệ thống quản lý tiền rõ ràng.

Sau khi bắt đầu chia ngân sách theo nhóm, nhiều người nhận ra áp lực tài chính giảm đáng kể.

Ví dụ:

- chia tiền theo tuần để kiểm soát chi tiêu ăn uống

- đặt mức giới hạn cho mua sắm online

- tách tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương

- ưu tiên quỹ dự phòng trước khi chi tiêu linh hoạt

Sau vài tháng áp dụng, số tiền tích lũy có thể tăng lên mà không cần thay đổi quá nhiều thói quen sống.

25 triệu/tháng có phải mức thu nhập ổn?

Câu trả lời phụ thuộc vào hoàn cảnh mỗi người.

Với người độc thân, mức thu nhập này có thể đủ để duy trì cuộc sống ổn định nếu chi tiêu hợp lý.

Tuy nhiên với người có gia đình hoặc nhiều trách nhiệm tài chính hơn, việc kiểm soát dòng tiền sẽ đóng vai trò quan trọng hơn mức thu nhập.

Điều khiến nhiều người đồng cảm không phải là con số 25 triệu, mà là cảm giác dù đã cố gắng làm việc chăm chỉ, việc tích lũy vẫn cần thêm thời gian và kế hoạch rõ ràng.

Bởi trong thực tế, sự ổn định tài chính không chỉ đến từ việc kiếm được nhiều tiền hơn, mà còn đến từ việc hiểu rõ tiền của mình đang đi đâu mỗi tháng.