Không phải MB, đây mới là ngân hàng tặng nhiều tiền nhất cho cổ đông tham dự đại hội những năm trước

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mới đây đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026. Trong đó, ngân hàng thông báo: “không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa tới các cổ đông do số lượng đăng ký lớn".

Những năm trước, mỗi cổ đông tham dự đại hội sẽ được MB hỗ trợ chi phí 500.000 đồng/người. Khoản hỗ trợ này là một trong những yếu tố khiến số lượng cổ đông tham dự đại hội tại MB là rất đông.

Ngoài MB thì chỉ có một số nhà thường tặng quà hoặc tiền cho cổ đông đến tham dự ĐHCĐ như Saigonbank, SHB, VPBank, Sacombank.

Năm ngoái, mỗi cổ đông tham dự ĐHCĐ được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) hỗ trợ 700.000 đồng. Trước đó, nhà băng này cũng chi 600.000 đồng cho mỗi cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2024.

Năm 2025, Saigonbank tặng 700.000 đồng cho mỗi cổ đông tham dự Đại hội (Ảnh: Vietstock)

Năm 2024, mỗi cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã: STB) tham dự Đại hội trực tiếp được tặng một bộ ly uống nước và một phiếu mua vàng SBJ trị giá 300 nghìn đồng (áp dụng khi mua vàng có giá trị từ 3 triệu đồng trở lên). ﻿Trước đó, năm 2022, cổ đông nhà băng này được tặng tới nửa chỉ vàng khi tham dự cuộc họp.

Tại các đại hội gần đây, mỗi cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB – Mã: SHB) cũng được nhận phong bì 200.000 đồng khi đến tham dự.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) cũng thường có quà tặng hiện vật cho cổ đông tham dự đại hội thường niên như: Vòng đeo tay thông minh, bình uống nước hay cân điện tử.

Mùa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của nhóm ngân hàng đang bước vào cao điểm trong tháng 4, với lịch tổ chức dày đặc, tập trung chủ yếu trong nửa cuối tháng.

Cụ thể, theo lịch công bố, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) dự kiến họp vào ngày 15/4.

Sau đó, ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiến hành ĐHCĐ thường niên, mở đầu cho giai đoạn cao điểm.

Đến ngày 21/4, Ngân Hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tổ chức đại hội.

Đáng chú ý, ngày 22/4 ghi nhận tới 4 ngân hàng đồng loạt tổ chức ĐHCĐ, gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Tiếp đó, ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) sẽ tổ chức đại hội cổ đông.

Ngày 24/4 được xem là “cao điểm” của mùa ĐHCĐ năm nay khi hàng loạt ngân hàng lớn và trung bình cùng tổ chức, bao gồm Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Ngay sau đó, ngày 25/4, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ tiến hành đại hội.

Cuối tháng, ngày 28/4 tiếp tục ghi nhận 3 ngân hàng tổ chức ĐHCĐ, gồm Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Với lịch trình dày đặc, đặc biệt tập trung trong tuần cuối tháng 4, mùa ĐHCĐ năm nay được kỳ vọng sẽ hé lộ nhiều kế hoạch kinh doanh, mục tiêu tăng trưởng tín dụng, định hướng lợi nhuận cũng như các phương án tăng vốn của ngành ngân hàng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và điều kiện vĩ mô có nhiều biến động.