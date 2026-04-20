Kỷ nguyên AI bắt đầu: Meta sa thải 8.000 nhân sự ngay trong tháng 5 dù lãi 60 tỷ USD, sẽ tiếp tục cắt giảm tùy vào tiến trình phát triển của công nghệ mới

Hãng tin Reuters cho hay Meta dự định thực hiện đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn đầu tiên trong năm nay vào ngày 20/5/2026 và sẽ có thêm các đợt tiếp theo sau đó.

Cụ thể, nguồn tin của Reuters cho hay chủ sở hữu của Facebook và Instagram sẽ sa thải khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương gần 8.000 nhân viên trong vòng đầu tiên này.

Những nguồn tin cũng tiết lộ công ty đang lên kế hoạch cho các đợt sa thải tiếp theo vào nửa cuối năm nay, mặc dù các chi tiết về đợt cắt giảm đó, bao gồm ngày tháng và quy mô, vẫn chưa được quyết định. Các nguồn tin cho biết thêm rằng các giám đốc điều hành có thể điều chỉnh kế hoạch khi họ quan sát những bước phát triển trong khả năng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tháng trước, Reuters đã đưa tin rằng công ty đang lên kế hoạch sa thải từ 20% trở lên lực lượng lao động toàn cầu của mình.

CEO Mark Zuckerberg đang đổ hàng trăm tỷ USD vào AI khi ông tìm cách định hình lại mạnh mẽ cơ chế hoạt động nội bộ của công ty xoay quanh công nghệ này, phản ánh một mô hình chung rộng lớn hơn giữa các công ty lớn của Mỹ trong năm nay, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Tương tự, Amazon.com đã cắt giảm 30.000 nhân viên khối văn phòng trong những tháng gần đây, chiếm gần 10% lượng nhân sự cấp cao của mình, trong khi vào tháng 2, công ty fintech Block đã cắt giảm gần một nửa số nhân viên.

Trong cả hai trường hợp đó, các giám đốc điều hành đều gắn việc cắt giảm với hiệu quả đạt được từ trí tuệ nhân tạo.

Layoffs.fyi, một trang web theo dõi việc cắt giảm việc làm trong ngành công nghệ trên toàn thế giới, báo cáo rằng đã có 73.212 nhân viên mất việc tính từ đầu năm đến nay. Đối với cả năm 2024, con số này là 153.000 người.

Các đợt sa thải của Meta trong năm nay sẽ là đợt cắt giảm đáng kể nhất của gã khổng lồ truyền thông xã hội này kể từ cuộc tái cấu trúc vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 mà công ty gọi là "năm hiệu quả", khi đó họ đã xóa bỏ khoảng 21.000 việc làm.

Vào thời điểm đó, cổ phiếu của Meta đang lao dốc và công ty phải vật lộn để điều chỉnh các giả định tăng trưởng từ thời kỳ COVID vốn cuối cùng đã chứng minh là không bền vững.

Lần này, công ty đang ở vị thế tài chính thoải mái hơn, nhưng các giám đốc điều hành hình dung ra một tương lai với ít tầng lớp quản lý hơn và hiệu quả cao hơn nhờ vào những nhân viên được AI hỗ trợ.

Cổ phiếu của Meta đã tăng 3,68% kể từ đầu năm, mặc dù đã giảm so với mức cao kỷ lục đạt được vào mùa hè năm ngoái. Năm ngoái, công ty đã tạo ra doanh thu hơn 200 tỷ USD và đạt được lợi nhuận 60 tỷ USD bất chấp các khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo.

Theo báo cáo mới nhất, Meta có trụ sở tại Menlo Park, California, đã sử dụng gần 79.000 nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12.

Trong những tuần gần đây, Meta đã tổ chức lại các nhóm trong bộ phận Reality Labs và chuyển các kỹ sư từ khắp nơi trong công ty sang một tổ chức "AI ứng dụng" (Applied AI) mới, với nhiệm vụ đẩy nhanh việc phát triển các tác nhân AI có thể viết mã và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách tự động.

*Nguồn: Reuters