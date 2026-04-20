Tổng Giám đốc VPBank nhận thù lao hơn 11 tỷ đồng, gấp 22 lần thu nhập bình quân nhân viên

Thu nhập lãnh đạo của VPBank trong năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức cao, song có sự khác biệt rõ rệt giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

Theo báo cáo tài chính, Chủ tịch Ngô Chí Dũng nhận thù lao 3,36 tỷ đồng trong năm 2025, gần như không thay đổi so với năm trước. Các Phó Chủ tịch như ông Bùi Hải Quân và ông Lô Bằng Giang cùng nhận khoảng 3,12 tỷ đồng/năm.

Các thành viên Hội đồng Quản trị khác nhận mức thù lao thấp hơn, dao động từ 400 triệu đến 1,62 tỷ đồng tùy thời gian đảm nhiệm.

Ở Ban Kiểm soát, tổng thu nhập (gồm lương, thù lao và phụ cấp) đạt 7,254 tỷ đồng, tăng khoảng 12,8% so với mức 6,429 tỷ đồng năm 2024.

Ở Ban điều hành, ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng Giám đốc – nhận 11,207 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương khoảng 934 triệu đồng/tháng. Mức này giảm nhẹ so với 11,319 tỷ đồng của năm trước (giảm khoảng 1%), nhưng vẫn cao gấp hơn 3 lần thù lao của Chủ tịch.

Diễn biến này phản ánh đặc thù tại nhiều ngân hàng tư nhân, khi thu nhập của CEO thường vượt trội so với Hội đồng Quản trị do gắn trực tiếp với hiệu quả điều hành.

Năm 2025, VPBank tăng mạnh thu nhập nhân viên. Theo đó, ngân hàng có bình quân 16.279 nhân sự làm việc tại ngân hàng mẹ, tăng hơn 1.900 người so với năm trước.

Tổng thu nhập của người lao động đạt 8.042 tỷ đồng, tăng tới 2.710 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 50,8%. Qua đó, thu nhập bình quân đạt 41,17 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 32,5% so với năm 2024.

Nhìn chung, năm 2025, VPBank duy trì mặt bằng thu nhập cao ở cả lãnh đạo và nhân viên trong bối cảnh ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh nhiều tích cực.

Theo báo cáo tài chính riêng, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 53.382 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 44.356 tỷ đồng, tăng hơn 18% và tiếp tục là động lực chính. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 4.089 tỷ đồng, tăng hơn 37%, trong khi hoạt động khác đóng góp tích cực với mức tăng trên 60%.

Nhờ kiểm soát chi phí và giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (giảm khoảng 18%), lợi nhuận trước thuế đạt 26.364 tỷ đồng, tăng tới 44,4%.

Quy mô tài sản cũng mở rộng nhanh trong năm 2025, đạt 1,17 triệu tỷ đồng, tăng hơn 33%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 845.000 tỷ đồng, tăng 36,6%; tiền gửi khách hàng đạt hơn 631.000 tỷ đồng, tăng gần 30%.