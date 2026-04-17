Vietcombank tăng mạnh thu nhập cho 23.000 nhân viên, Chủ tịch và Tổng Giám đốc nhận thù lao bao nhiêu?

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) mới đây đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với nhiều số liệu đáng chú ý về thu nhập nhân sự.

Theo báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2025, Vietcombank có 22.654 nhân sự làm việc tại ngân hàng mẹ, giảm 884 người, tương ứng giảm khoảng 3,8% so với mức 23.538 người của năm 2024. Dù quy mô nhân sự thu hẹp, tổng quỹ lương và phụ cấp lại tăng lên 11.897 tỷ đồng, cao hơn 1.146 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 10,7%.

Tính bình quân, thu nhập của cán bộ, nhân viên đạt 43,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,7 triệu đồng so với mức 38,06 triệu đồng của năm 2024, tương ứng tăng khoảng 15%. Quy đổi theo năm, mỗi nhân viên Vietcombank nhận khoảng 525 triệu đồng.

Chủ tịch nhận hơn 3 tỷ, tăng gần gấp đôi

Ở cấp quản trị, tổng thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025 đạt 18,23 tỷ đồng, tăng 4,28 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng tăng khoảng 30,7%.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – nhận 3,089 tỷ đồng, tăng 1,447 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng tăng tới 88%. Đây là mức cao nhất trong Hội đồng.

Các thành viên khác duy trì mức thù lao phổ biến từ 2–2,5 tỷ đồng, nhìn chung tăng nhẹ hoặc đi ngang tùy theo thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Đối với Ban Kiểm soát, tổng thù lao đạt 7,654 tỷ đồng, tăng 3,249 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng tăng mạnh 73,8%. Riêng Trưởng ban Kiểm soát nhận 2,413 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần so với mức 720 triệu đồng của năm trước.

Tổng Giám đốc nhận 2,65 tỷ, tăng gần 37%

Đáng chú ý, lương và thưởng của Ban Điều hành và Kế toán trưởng trong năm 2025 đạt 47,31 tỷ đồng, tăng 11,49 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng tăng khoảng 32,1%.

Trong đó, ông Lê Quang Vinh – Tổng Giám đốc – nhận 2,654 tỷ đồng, tăng 716 triệu đồng so với năm trước, tương ứng tăng khoảng 36,9%.

Nhóm các Phó Tổng Giám đốc ghi nhận thu nhập dao động từ 2–2,3 tỷ đồng/người, với mức tăng phổ biến khoảng 10–20% so với năm 2024, cụ thể: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến nhận 2,287 tỷ đồng, tăng 16,2%; Ông Đặng Hoài Đức nhận 2,303 tỷ đồng, tăng 19,1%; Ông Nguyễn Việt Cường nhận 2,014 tỷ đồng, tăng 10,4%; Ông Lê Hoàng Tùng nhận 2,066 tỷ đồng, tăng 19,9%; Ông Hồ Văn Tuấn nhận 2,074 tỷ đồng, tăng 17,1%.

Ở nhóm điều hành cấp dưới, Giám đốc khối và Kế toán trưởng nhận khoảng 1,9 tỷ đồng/năm, tăng nhẹ khoảng 15–17% so với năm trước.

Nhìn tổng thể, năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng đồng đều về thu nhập trên toàn hệ thống Vietcombank, từ nhân viên đến lãnh đạo cấp cao.

Năm 2025, ﻿lợi nhuận riêng lẻ trước thuế của Vietcombank đạt hơn 43.124 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2024 và tiếp tục giữ vị thế ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống. Động lực tăng trưởng lợi nhuận trong năm đến chủ yếu từ thu nhập lãi thuần cải thiện và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với mức hơn 2,08 triệu tỷ đồng cuối năm 2024. Động lực tăng trưởng đến chủ yếu từ tín dụng, khi cho vay khách hàng đạt hơn 1,65 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với cuối năm trước và tiếp tục là trụ cột tài trợ cho tăng trưởng tài sản. Quy mô phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 220.700 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với cuối năm 2024.