Người Việt chi 726.500 tỷ đồng vào các hàng quán: Giới trẻ "bỏ" cơm nhà, chuộng mua thức ăn nấu sẵn và dùng đồ tiện lợi

Theo báo cáo Thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam 2025 do iPOS.vn công bố, năm 2025, doanh thu ngành F&B tại Việt Nam đạt khoảng 726.500 tỷ đồng, tăng so với năm 2024.

Đáng chú ý, nghiên cứu cho thấy xu hướng chi tiêu có chọn lọc và có phần thực dụng của người Việt. Thay vì thắt lưng buộc bụng, người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay hơn cho các trải nghiệm đáng tiền.

Sự thay đổi này một phần bắt nguồn từ thói quen, lối sống, sự gia tăng của các hộ gia đình độc thân, áp lực công việc,...khiến nhiều người đặt sự thuận tiện lên trên.

Nguyễn Quỳnh Anh chọn các bữa ăn nhanh ở hàng quán, cửa hàng tiện lợi,...để phù hợp với lịch học hàng ngày - Ảnh: NVCC

Nguyễn Quỳnh Anh (20 tuổi, Hà Nội) hiện đang là sinh viên năm thứ hai. Hàng ngày, nữ sinh thường phải dậy sớm đi học, do quãng đường từ phòng trọ đến trường khá xa nên Quỳnh Anh luôn gộp bữa sáng cùng bữa trưa.

"Giờ vào học buổi sáng thường bắt đầu từ 7h, nên em không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa. Bởi nếu nấu từ tối hôm trước, thì hôm sau cũng không có lò vi sóng để hâm nóng. Do đó, em thường cùng các bạn ăn trưa ở căng tin, hoặc ra quán ăn", Quỳnh Anh chia sẻ.

Các món ăn mà nữ sinh lựa chọn thường là bún, bánh mì hoặc cơm suất. Đến tối, Quỳnh Anh sẽ đi chợ mua thức ăn về phòng nấu cơm. Nhưng mỗi tuần cũng có đến 2-3 ngày không ăn tại nhà.

"Vì em ở một mình nên thấy nấu cơm khá mất công. Nấu ít thì không bõ, mà nấu nhiều lại phải ăn trong mấy ngày liền sẽ nhanh chán. Lựa chọn ăn tại cửa hàng tiện lợi hoặc mì gói vẫn hơn", Quỳnh Anh chia sẻ.

Cũng giống như Quỳnh Anh, bạn Trần Thúy Nhung (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) không nấu ăn vì quá bận.

Suốt từ tháng 8 năm ngoái, từ khi ở trọ một mình, Nhung đều đặn ăn đồ ăn nhanh tới 6 lần/tuần, khi thì gà rán, lúc thì pizza hoặc ra ngoài ăn lẩu, nướng với đồng nghiệp…

“Trước đây ở chung với 1 bạn khác, do tôi thường đi làm về muộn, có khi 8h tối mới về đến nhà nên bạn kia sẽ nấu cơm, còn tôi rửa bát. Giờ ở một mình, tôi không nhớ nổi lần gần nhất mình tự nấu cơm là khi nào. Nhưng để tiết kiệm hơn cho tương lai, có lẽ tôi sẽ thay đổi lại”, Nhung thú nhận.

Không chỉ các bạn trẻ độc thân, ngay cả những người đã lập gia đình như chị Nguyễn Yến (32 tuổi, giáo viên) cũng chuộng "ăn ngoài".

Vì sống một mình nên Thúy Nhung cũng ít nấu cơm tại nhà

Chị Yến cho biết, do công việc quá bận nên chị không có thời gian nấu ăn. Nếu hôm nào đó không thể nhờ được bà nội hỗ trợ, chị sẽ gọi ship.

"Mọi người thường nghĩ ở thành phố mới hay đi ăn hàng hoặc gọi ship nhưng giờ các dịch vụ này ở quê cũng rất thuận lợi. Ở xã mình, thức ăn nấu sẵn được bán rất nhiều. Mình vẫn ăn cơm tại nhà nhưng sẽ vào các group, lựa chọn đồ ăn và đặt ship.

Các món đa dạng, đầy đủ từ thịt, cá, rau, canh,...Tuy rằng không được hợp khẩu vị như tự nấu nhưng tính chất công việc không thay đổi được nên đành phải thích nghi", chị Yến cho hay.

Ở diễn biến khác, năm 2025 chứng kiến hàng loạt bê bối vệ sinh an toàn thực phẩm gây chấn động, làm lung lay nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng. Trong đó, vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long Canfoco gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất với 54,45% thực khách cho biết tác động trực tiếp đến quyết định sử dụng sản phẩm, theo sau là dịch liên cầu lợn (41,77%) và các vụ ngộ độc bánh mì.

Sau những khủng hoảng này, thực khách Việt đã hình thành một cơ chế phòng vệ mới. Theo đó, họ không còn tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ, mà chỉ tin vào những gì có thể nhìn thấy tận mắt tại điểm bán.