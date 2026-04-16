Thà mất 300k đặt đồ ăn còn hơn tự nấu, thời gian rảnh tôi đi kiếm tiền

Nếu là người có khả năng nấu nương hoặc đơn giản là thích vào bếp, việc nghĩ “hôm nay ăn gì?” rồi đi siêu thị mua đồ, về nhà chế biến, thưởng thức thành quả mình làm ra,... có thể sẽ là niềm vui, cũng là 1 cách giải tỏa stress và là lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, với những trường hợp còn lại - là kiểu người chẳng giỏi bếp núc, đụng đâu khét đó như tôi, tự nấu ăn sẽ là một cuộc chiến: Vừa tốn tiền, vừa tốn sức lực, vừa tốn thời gian. Biết mình chẳng giỏi nên thôi cũng chẳng cố, và quan trọng hơn cả: Tôi thích bận bịu với những deadlines “ra tiền” hơn là đứng luộc thịt, rửa bát.

Đó là lý do tôi “sống bằng ứng dụng giao đồ ăn” theo đúng nghĩa đen. Sáng đặt combo cà phê bánh mì, trưa đặt cơm giao về văn phòng, tôi cũng đặt cơm giao về nhà. Trung bình mỗi ngày, tôi chi khoảng 300.000 đồng cho việc đặt đồ ăn và đồ uống. Ít nhất với tôi, đây là lựa chọn phù hợp, giúp tối ưu nhiều thứ khác.

1. Có thêm thời gian để làm việc và kiếm tiền

Đã từng có 1 khoảng thời gian tôi cố gắng tự nấu cơm mang đi làm, tôi cũng chẳng đặt đồ ăn và sáng thậm chí còn tự pha cà phê, tự luộc trứng. Và điều duy nhất tôi nhận ra sau tất cả những nỗ lực đó chỉ là: Quá tốn thời gian. Mỗi ngày tôi mất không ít thời gian cho việc đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp. Cộng lại có thể lên đến 2-3 tiếng.

Khi chuyển sang đặt đồ ăn hoàn toàn, quỹ thời gian đó được giải phóng. Tôi dùng chính khoảng thời gian này để làm thêm, nhận job ngoài giờ hoặc xử lý thêm đầu việc để tăng thu nhập. Số tiền kiếm thêm mỗi tháng vượt xa khoản 300k/ngày - tương đương 6 triệu/tháng mà tôi chi cho ăn uống. Nhìn theo cách này, việc đặt đồ ăn không còn là chi tiêu đơn thuần, mà là cách tôi “mua” thời gian để tạo ra tiền.

2. Được giải thoát khỏi câu hỏi: “Nay mua gì về nấu?”

Một trong những thứ tốn năng lượng nhất không phải là nấu ăn, mà là việc phải nghĩ xem nên mua gì rồi về chế biến, bảo quản ra sao. Khi chuyển sang đặt đồ, tôi chỉ cần vài phút lướt ứng dụng là xong. Việc giảm bớt những quyết định nhỏ giúp tôi giữ được sự tập trung cho công việc chính. Đầu óc nhẹ hơn, tôi làm việc cũng nhanh và hiệu quả hơn, thay vì bị phân tán bởi những việc lặt vặt.

3. Không tốn năng lượng cho việc nấu nướng, dọn dẹp - những thứ không “ra tiền”

Sau một ngày chạy đủ kiểu deadlines, việc nấu ăn và dọn dẹp thực sự khiến tôi cạn kiệt năng lượng. Khi bỏ qua khâu này, tôi có thể ngồi vào bàn làm việc ngay sau khi ăn, tiếp tục xử lý công việc hoặc làm thêm. Hoặc thậm chí đơn giản hơn, là có thêm khoảng 15 phút nằm nghỉ ngơi trong khi đợi đồ ăn giao tới.

4. Linh hoạt hơn trong lịch trình mỗi ngày

Việc đặt đồ ăn giúp tôi chủ động hơn rất nhiều. Những hôm bận rộn, tôi không phải lo chuyện ăn uống bị trễ giờ hay phải ăn qua loa. Chỉ cần vài thao tác là có ngay bữa ăn đủ ngon, đủ chất. Điều này đặc biệt hữu ích khi tôi có deadline gấp hoặc phải làm việc liên tục trong nhiều giờ. Tôi vẫn đảm bảo ăn uống ổn định mà không phải hy sinh thời gian làm việc.

5. Ăn uống đa dạng mà không mất công chuẩn bị

Khi tự nấu, tôi thường xoay quanh vài món quen thuộc cho nhanh gọn. Nhưng khi đặt đồ ăn ngoài, tôi có thể thay đổi món mỗi ngày mà không cần tốn thêm thời gian hay sức lực. Hôm nay ăn món Việt, mai ăn đồ Hàn, ngày kia thích thì chuyển sang đồ Mexico,... Việc ăn uống đa dạng giúp tôi đỡ chán, tinh thần cũng thoải mái hơn.

6. Biến tiền ăn thành “chi phí để làm việc”

Tôi bắt đầu nhìn khoản 300k/ngày này giống như một chi phí phục vụ công việc, thay vì chỉ là tiền ăn uống hay 1 khoản chi cần cắt giảm. Nó giúp tôi tiết kiệm thời gian, giữ năng lượng và duy trì hiệu suất làm việc. Khi coi đây là một phần trong “chi phí vận hành cá nhân”, tôi không còn cảm giác tiêu tiền vô ích, mà thấy rõ giá trị nó mang lại.

Đồng thời, khi đã chấp nhận chi một khoản cố định mỗi ngày cho việc đặt đồ ăn, tôi cũng tự có thêm động lực kiếm tiền. Bởi nếu không tận dụng được thời gian đã “mua” bằng tiền, khoản chi đó sẽ trở nên lãng phí. Chính suy nghĩ này khiến tôi nghiêm túc hơn với công việc, giữ nhịp làm việc đều đặn và chủ động tìm thêm cơ hội tăng thu nhập.

Với tôi, chi 300k/ngày để đặt đồ ăn không phải là một thói quen xa xỉ. Đó là cách tôi đánh đổi để có thêm thời gian và năng lượng cho những công việc “ra tiền”. Khi phần nhận lại đủ lớn, khoản chi này không còn là gánh nặng, mà trở thành một phần hợp lý trong cách tôi tổ chức cuộc sống.