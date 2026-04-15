Cuối ngày 15-4, giá vàng miếng tại SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu giảm nhanh

Cuối ngày 15-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 170 triệu đồng/lượng và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng - giảm trở lại 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng miếng SJC còn 170 triệu đồng/lượng và 173 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Một số công ty khác như Mi Hồng còn điều chỉnh giá vàng miếng lùi sâu hơn, về quanh 170 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 171,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm trở lại, giao dịch trong khoảng 169,7 - 173,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), mất tới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tăng giảm hàng triệu đồng mỗi lượng trong một ngày. Thậm chí trong ngày hôm nay, giá vàng trong nước còn giảm nhanh hơn giá thế giới.

Giá vàng trong nước giảm trở lại vào cuối ngày

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam cũng thủng mốc 4.800 USD/ounce, lùi sâu về mốc 4.795 USD/ounce, giảm trở lại khoảng 55 USD/ounce so với đầu phiên sáng (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng).

Kim loại quý liên tục biến động trong những ngày qua, tăng giảm hàng chục USD/ounce và chịu áp lực chốt lời sau khi vượt qua mốc 4.800 USD/ounce.

Ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, nhận định dù vàng được hỗ trợ từ sự suy yếu trở lại của đồng USD - đang ở vùng thấp nhất trong 6 tuần qua, nhưng vẫn chưa rõ kim loại quý đã sẵn sàng bứt phá hay chưa? Bởi vàng đang trong giai đoạn tích lũy giữa vai trò là tài sản trú ẩn an toàn và áp lực từ môi trường lãi suất cao cùng đồng USD mạnh.

"Trong khi rủi ro địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá vàng, sự không chắc chắn xung quanh chính sách tiền tệ và diễn biến của cuộc xung đột Mỹ - Iran sẽ vẫn là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến xu hướng tăng trong ngắn hạn của vàng" – chuyên gia này nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 152,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.