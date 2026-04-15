Nền tảng tuyển dụng hàng đầu thế giới tham gia đường đua AI, đăng tuyển việc nhẹ lương cao tới 4 triệu đồng/giờ

LinkedIn bắt đầu thử nghiệm mô hình “sàn giao dịch lao động AI” trong bối cảnh Lĩnh vực đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một thị trường việc làm đầy tiềm năng

Theo xác nhận với Business Insider (BI), nền tảng này cho phép người dùng được trả tới 150 USD/giờ (khoảng gần 4 triệu VNĐ) bằng cách tham gia huấn luyện chatbot trong nhiều lĩnh vực, từ lập trình, tài chính đến y tế.

Đại diện LinkedIn, công ty thuộc sở hữu của Microsoft, cho biết đào tạo AI hiện là một trong những công việc tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ. Công ty đang được triển khai dự án này ở giai đoạn thử nghiệm.

Công việc của một “huấn luyện viên AI” chủ yếu xoay quanh việc đánh giá chất lượng phản hồi của chatbot, kiểm tra giới hạn hoạt động và góp phần cải thiện hiệu suất hệ thống.

Đây được xem là một dạng lao động tự do mới, hình thành từ làn sóng phát triển mạnh mẽ của AI, đồng thời thúc đẩy sự ra đời của nhiều startup chuyên cung cấp dịch vụ huấn luyện AI cho các khách hàng lớn như Anthropic.

Hiện LinkedIn đã đăng tải hơn một chục tin tuyển dụng công khai cho các vị trí liên quan đến đào tạo AI. Mức thu nhập trong lĩnh vực này khá đa dạng: các chuyên gia về Excel hoặc tài chính có thể nhận tới 100 USD/giờ. Mức lương của vị trí điều dưỡng cũng đạt mức tương tự.

Đáng chú ý, vị trí kỹ sư phần mềm cấp cao kiêm huấn luyện AI có thể đạt mức 150 USD/giờ. Bênh cạnh đó, các vị trí tuyển dụng khác như chuyên gia ngôn ngữ Đức và Bắc Âu có thể nhận tới 100 USD/giờ, trong khi công việc “red team” hay kiểm thử hệ thống AI dao động từ 40 đến 50 USD/giờ.

Đồng thời, LinkedIn cũng triển khai tính năng thông báo tự động, giúp người dùng nhanh chóng cập nhật các cơ hội việc làm trong lĩnh vực đào tạo AI.

Động thái này đặt LinkedIn vào thế cạnh tranh trực tiếp với nhiều startup đang tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực, đóng vai trò kết nối nhân lực với các phòng thí nghiệm AI tiên tiến như OpenAI.

Một số doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực này bao gồm Mercor, một startup đã tăng định giá gấp 5 lần lên 10 tỷ USD chỉ trong chưa đầy một năm và Surge AI, đơn vị sở hữu nền tảng Data Annotation với mức định giá khoảng 24 tỷ USD, theo Forbes.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường này cũng kéo theo nhiều rủi ro, đặc biệt là về an ninh dữ liệu.

Scale AI từng để lộ thông tin nhạy cảm của khách hàng và cộng tác viên trên hàng trăm tài liệu Google Docs trước khi khắc phục sự cố. Gần đây, Mercor cũng đối mặt với một vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng, làm lộ thông tin của nhà thầu và kéo theo hàng loạt vụ kiện tập thể.

Trong bối cảnh đó, thị trường lao động AI được đánh giá là giàu tiềm năng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, đặc biệt khi các vấn đề về bảo mật và quản lý dữ liệu chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ.

Theo BI﻿