Hàng triệu người dùng MoMo chú ý thông báo mới từ công an

Ảnh minh họa

Các đối tượng lợi dụng sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt, cùng tâm lý chủ quan, thiếu hiểu biết về an toàn thông tin của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trường hợp bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng thường sử dụng một số phương thức, thủ đoạn như:



Tìm kiếm thông tin cá nhân của người dùng trên mạng xã hội, đặc biệt là những người đăng bài nhờ hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt ứng dụng, thiết bị… Sau đó chủ động liên hệ, giả danh nhân viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng để tạo lòng tin.



Lợi dụng tính năng chuyển tiếp cuộc gọi trên điện thoại, các đối tượng dẫn dụ, lừa người dùng thực hiện thao tác cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi với cú pháp: **67*SĐT# rồi nhấn gọi, dưới nhiều lý do như hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi hoặc bảo mật tài khoản. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm chiếm quyền nhận các cuộc gọi đến của nạn nhân. Khi đó, các cuộc gọi chứa mã xác thực (OTP) từ ngân hàng, ví điện tử có thể bị chuyển hướng về số điện thoại của đối tượng mà người dùng không hay biết.



Sau khi đã chiếm quyền nhận mã OTP, đối tượng tiến hành đăng nhập hoặc thực hiện chức năng “quên mật khẩu” đối với tài khoản MoMo của nạn nhân, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản.



Khi đã truy cập được vào tài khoản, các đối tượng nhanh chóng thực hiện các giao dịch như chuyển tiền từ ví MoMo, rút tiền từ tài khoản ngân hàng liên kết, thanh toán đơn hàng trực tuyến hoặc mua mã thẻ, mã quà tặng để chiếm đoạt tài sản.



Ngoài ra, một số đối tượng còn giả danh nhân viên MoMo, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, gọi điện thông báo tài khoản có dấu hiệu bất thường, yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập.



Hậu quả của các hành vi trên là rất nghiêm trọng. Người bị hại có thể bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong ví điện tử và tài khoản ngân hàng liên kết trong thời gian rất ngắn. Không chỉ thiệt hại về tài sản, người dân còn bị ảnh hưởng về tâm lý, mất niềm tin vào các dịch vụ thanh toán điện tử. Về lâu dài, tình trạng này còn gây tác động tiêu cực đến môi trường an ninh mạng, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các loại tội phạm công nghệ cao khác.



Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:



- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ví điện tử, ngân hàng cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.



- Không làm theo hướng dẫn của người lạ yêu cầu cài đặt, nhập cú pháp lạ (đặc biệt liên quan đến chuyển tiếp cuộc gọi) hoặc cấp quyền truy cập thiết bị.



- Chỉ sử dụng ứng dụng MoMo từ nguồn chính thống, thường xuyên kiểm tra tài khoản và kích hoạt các tính năng bảo mật cần thiết.



- Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn, đường link lạ có nội dung yêu cầu xác minh, hỗ trợ kỹ thuật hoặc thông báo tài khoản bất thường.



Khi có dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng khóa tài khoản liên quan và thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.



Theo Công an tỉnh Quảng Ninh﻿