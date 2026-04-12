700 nghìn mua thực phẩm ăn được 2 tuần, đi ăn ngoài chỉ đủ 1 bữa: Bảo sao không tiết kiệm nổi

Từng có một khoảng thời gian, tôi coi chuyện ăn ngoài là đương nhiên. Sau giờ làm, tôi rủ chúng bạn đi thử quán này quán kia. Mỗi bữa như vậy, hóa đơn thường rơi vào khoảng 600-700 nghìn đồng/người vì chúng tôi hiếm khi nào chịu “ăn quán rẻ”. Lúc đó, tôi không thấy vấn đề gì quá lớn, vì nghĩ rằng mình làm ra tiền thì có quyền tận hưởng, nhất là trong chuyện ăn uống

Nhưng rồi một ngày, khi ngồi nhìn lại chi tiêu trong tháng, tôi giật mình vì riêng tiền ăn ngoài đã chiếm một khoản không nhỏ. Và chính một phép so sánh rất đơn giản đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn thói quen này.

1. 700 nghìn cho một bữa với 700 nghìn cho tiền thực phẩm đủ ăn 2 tuần

Điểm khiến tôi “tỉnh ra” đầu tiên chính là khi thử lấy số tiền của một bữa ăn ngoài đem đi mua thực phẩm. Với 700 nghìn đồng, tôi có thể mua đủ thịt, cá, trứng, rau củ cho khoảng 10-14 ngày ăn đơn giản tại nhà.

Số tiền tôi từng chi cho một bữa tối “xịn” lại có thể nuôi tôi gần nửa tháng. Sự chênh lệch này quá rõ ràng. Khi đặt hai con số cạnh nhau, tôi nhận ra mình không chỉ đang chi tiêu thoải mái, mà còn khá lãng phí mà trước đó không hề để ý.

2. Ăn ngoài trả tiền cho trải nghiệm, ăn ở nhà trả tiền cho giá trị

Sau khi quan sát kỹ hơn, tôi hiểu rằng phần lớn số tiền ở quán không nằm ở nguyên liệu món ăn. Tôi đang trả tiền cho không gian, dịch vụ, vị trí và cả cảm giác “được phục vụ”. Điều đó không sai, nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì không còn là trải nghiệm nữa, mà trở thành chi phí cố định.

Ngược lại, khi tự nấu, gần như toàn bộ số tiền tôi bỏ ra đều nằm ở thực phẩm thật. Cảm giác biết rõ mình đang ăn gì, nguyên liệu ra sao khiến tôi thấy “đáng tiền” hơn rất nhiều.

3. 30 phút nấu ăn với 2 tiếng ăn ngoài

Trước đây tôi luôn nghĩ ăn ngoài sẽ tiết kiệm thời gian. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Một bữa ăn ngoài thường kéo dài từ lúc di chuyển, chờ đợi, gọi món đến lúc ăn xong cũng mất khoảng 1,5-2 tiếng. Trong khi đó, nếu chuẩn bị sẵn thực phẩm, tôi chỉ cần khoảng 30-40 phút để nấu một bữa đơn giản. Sự khác biệt nằm ở cách mình sắp xếp. Khi nhận ra điều này, tôi không còn cảm thấy việc nấu ăn là “tốn thời gian” như trước nữa.

4. Cảm giác no với cảm giác kiểm soát

Ăn ngoài mang lại cảm giác ngon miệng, nhưng thường đi kèm với việc ăn nhiều hơn mức cần thiết. Khẩu phần lớn, nhiều dầu mỡ hoặc gia vị khiến tôi dễ ăn quá đà. Trong khi đó, khi tự nấu, tôi có thể điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của mình. Không còn cảm giác ăn xong bị “quá no” hay nặng bụng.

Quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình đang kiểm soát được thói quen ăn uống, thay vì để nó cuốn theo cảm xúc.

5. Sự tiện lợi ngắn hạn với lợi ích dài hạn

Ăn ngoài đúng là tiện, đặc biệt là vào những ngày mệt mỏi. Nhưng nếu nhìn dài hạn, việc phụ thuộc vào sự tiện lợi này lại khiến chi tiêu tăng đều mà không có điểm dừng. Ngược lại, khi duy trì thói quen nấu ăn tại nhà, tôi bắt đầu thấy rõ lợi ích tích lũy. Không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự chủ động trong cuộc sống. Tôi không còn phải nghĩ hôm nay ăn gì, đi đâu ăn, mà chỉ cần mở tủ lạnh là có sẵn nguyên liệu.

6. Chi tiêu cảm tính với chi tiêu có ý thức

Trước đây, việc ăn ngoài của tôi thường mang tính cảm xúc. Thích là đi ăn, buồn là đi ăn, gặp bạn cũng đi ăn. Mỗi quyết định đều diễn ra rất nhanh và gần như không cần suy nghĩ. Nhưng từ khi bắt đầu so sánh và chuyển sang nấu ăn nhiều hơn, tôi buộc phải lên kế hoạch: Mua gì, nấu gì, ăn trong mấy ngày. Chính quá trình này khiến tôi tiêu tiền có ý thức hơn. Tôi không còn chi tiền theo cảm xúc nhất thời mà bắt đầu cân nhắc nhiều hơn về giá trị thực.

Sau khoảng một tháng thay đổi, tôi thử tổng kết lại và nhận ra mình tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng/tháng. Một con số không quá lớn, nhưng đủ để tôi nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt. Quan trọng hơn, tôi không cảm thấy mình đang “cắt giảm” hay “hy sinh” điều gì. Tôi vẫn ăn ngon, vẫn đủ chất, chỉ là cách tiếp cận khác đi.

Đến bây giờ, tôi không bỏ hoàn toàn việc ăn ngoài. Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự thưởng cho mình những bữa ăn ở quán yêu thích. Nhưng thay vì là thói quen hàng ngày, nó trở thành một lựa chọn có chủ đích. Và chỉ cần nhớ lại phép so sánh đơn giản: 700 nghìn cho một bữa hay cho nửa tháng thực phẩm, tôi lại có thêm lý do để quay về căn bếp nhỏ của mình.