Tài khoản MB Bank có giao dịch 1 tỷ đồng, người đàn ông SN 1987 kiểm tra, rà soát các mối quan hệ rồi báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 21 giờ ngày 6/4/2026, ông Nguyễn Duy Sáng (SN 1987, trú thôn 2, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) bất ngờ nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Việt Bắc.

Sau khi kiểm tra, rà soát các mối quan hệ, ông Sáng xác định đây là số tiền do người khác chuyển nhầm. Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, ông đã chủ động đến Công an xã Ia Đal trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Đal đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội tiến hành xác minh. Qua đó xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Nguyễn Việt Bắc (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đồng Danh, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp các bên liên quan, tạo điều kiện để ông Nguyễn Duy Sáng trao trả lại đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Nguyễn Việt Bắc.