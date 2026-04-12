Giá vàng hôm nay 12/4: Chững lại phiên cuối tuần

Giá vàng đang bị chi phối bởi các tin tức về xung đột tại Trung Đông, với tin tức đầu tiên về hòa bình đã thúc đẩy thị trường vào tối thứ Ba.

Mặc dù vàng đang đối mặt với một số khó khăn ngắn hạn, do giá dầu tăng cao tiếp tục đẩy lạm phát và kỳ vọng lãi suất lên cao, nhưng các nhà phân tích hàng hóa tại State Street Investment Management cho biết, họ vẫn thấy khả năng giá vàng sẽ vượt mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Nhà phân tích Aakash Doshi nhận định, 50% khả năng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.750 đến 5.500 USD/ounce trong thời gian còn lại của năm.

“ Chúng tôi giảm xác suất kịch bản tăng giá ở mức 5.500 - 6.250 USD/ounce từ 35% xuống 30%, nhưng mức 4.000 - 4.100 USD/ounce sẽ giữ vững như mức sàn của thị trường ”, nhà phân tích Doshi cho biết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng (mua) - 172,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng (mua) - 172,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.747 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, bà Indrani De, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu tại FTSE Russell, cho biết diễn biến giá vàng gần đây phản ánh sự va chạm của các yếu tố vĩ mô cạnh tranh, đang định hình lại cách các nhà đầu tư tương tác với kim loại này trong ngắn hạn.

Bà De cho rằng, vàng tiếp tục hưởng lợi từ sự bất ổn địa chính trị, nhưng các nhà đầu tư cần nhận ra sự khác biệt giữa các yếu tố cơ bản dài hạn và các xu hướng ngắn hạn cũng như những khó khăn trong ngắn hạn.

Bà De giải thích, sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đang vấp phải một trở ngại lớn, đó là chi phí ngày càng tăng khi nắm giữ một tài sản không sinh lời.

Tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng trên thị trường dầu mỏ, đẩy giá năng lượng lên cao và làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát mới.