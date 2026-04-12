Có 500 triệu “để không”: Nên gửi tiết kiệm hay mua vàng?

Có một khoản tiền nhàn rỗi trong tay nhưng chưa biết phân bổ ra sao luôn là bài toán khiến nhiều người băn khoăn. Đặc biệt, với những người có khẩu vị rủi ro thấp, việc bước chân vào các kênh đầu tư như chứng khoán lại càng trở nên khó khăn. Khi không có nhiều kiến thức tài chính chuyên sâu, lựa chọn an toàn thường được ưu tiên. Trong bối cảnh đó, hai phương án quen thuộc nhất là mua vàng hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng.

Vậy nếu có trong tay khoảng 500 triệu tiền nhàn rỗi, phân bổ thế nào cho hợp lý?

60% gửi tiết kiệm, 40% mua vàng

Một cấu trúc có thể tham khảo là dành khoảng 300 triệu cho gửi tiết kiệm và 200 triệu cho vàng. Tỷ lệ này phù hợp với người ưu tiên sự chắc chắn nhưng vẫn muốn tài sản có thêm “động lực” tăng trưởng.

Việc không dồn toàn bộ tiền vào 1 kênh giúp tối ưu tỷ lệ tăng trưởng, đồng thời giảm áp lực tâm lý khi lãi suất tiết kiệm hoặc giá vàng có biến động. Cách chia này tạo ra thế cân bằng.

1. Trong 60% gửi tiết kiệm: 30% chọn kỳ hạn dài, 30% chọn kỳ hạn ngắn để làm quỹ dự phòng

Khoảng 300 triệu đồng dành cho gửi tiết kiệm nên tiếp tục được chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần 150 triệu đồng, nhưng phục vụ hai mục đích khác nhau.

Phần thứ nhất, tương đương 30% tổng số tiền, nên gửi ở kỳ hạn dài tối thiểu 12 tháng, thậm chí dài hơn nếu chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể. Đây là khoản đóng vai trò “nền tảng”, giúp tối ưu lãi suất, đồng thời buộc bạn phải giữ tiền duy trì kỷ luật tài chính. Khi tiền đã được “khóa” trong một khoảng thời gian nhất định, khả năng rút ra để chi tiêu tùy hứng cũng giảm đi, từ đó giữ được mục tiêu tích lũy ban đầu.

Phần còn lại, nên được gửi ở kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng hoặc chia nhỏ thành nhiều sổ khác nhau để tăng tính linh hoạt. Đây chính là quỹ dự phòng, dùng cho các tình huống phát sinh hoặc những kế hoạch chi tiêu trong tương lai gần. Việc tách riêng khoản này giúp tránh phải tất toán sổ dài hạn khi cần tiền, qua đó không bị ảnh hưởng đến phần lãi đã tích lũy.

Nói cách khác, sự kết hợp giữa kỳ hạn dài và ngắn giúp vừa đảm bảo tính ổn định, vừa giữ được khả năng chủ động về dòng tiền.

2. Trong 40% mua vàng: Chia nhỏ làm nhiều lần mua để trung bình giá

Với 200 triệu mua vàng, bạn không nên mua trong 1 lần. Thay vào đó, nên chia nhỏ thành nhiều đợt mua, mỗi đợt cách nhau 1 tháng hoặc hơn, tùy vào mức giá mà bạn cảm thấy hợp lý để mua vàng.. Cách này giúp giảm rủi ro “mua nhầm thời điểm” và tạo ra mức giá trung bình hợp lý hơn.

Khi giá tăng, phần đã mua trước đó vẫn có lợi thế. Khi giá giảm, các lần mua sau sẽ giúp kéo giá vốn xuống. Đây là phương pháp đơn giản nhưng phù hợp với người không theo dõi thị trường thường xuyên.

Về hình thức, nên ưu tiên vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn có tính thanh khoản cao, dễ mua bán khi cần. Không nên tập trung vào vàng trang sức vì có thêm chi phí gia công, làm giảm hiệu quả tích lũy.

Với 500 triệu đồng nhàn rỗi, cách tiếp cận hợp lý không nằm ở việc chọn vàng hay gửi tiết kiệm, mà là cách chia tiền và sử dụng từng phần đúng mục đích. Khi có cấu trúc rõ ràng, người giữ tiền không chỉ cảm thấy yên tâm hơn mà còn kiểm soát được dòng tiền một cách chủ động, bền vững theo thời gian.

Tỷ lệ 60% gửi tiết kiệm, 40% mua vàng không phải là công thức cứng nhắc. Nếu lãi suất ngân hàng tăng, bạn có thể nâng tỷ trọng tiết kiệm; hoặc ngược lại.

Quan trọng hơn, việc phân bổ nên được rà soát định kỳ, chẳng hạn mỗi 6 tháng. Trong bối cảnh không muốn mạo hiểm với chứng khoán, cách tiếp cận khôn ngoan không phải là chọn một kênh “an toàn tuyệt đối”, mà là phân bổ hợp lý để giảm thiểu rủi ro tổng thể. Với 500 triệu đồng, một cấu trúc rõ ràng giữa tiết kiệm và vàng, đi kèm chiến lược mua vào có kỷ luật, sẽ giúp dòng tiền không chỉ được giữ vững mà còn có cơ hội gia tăng giá trị theo thời gian.