Sáng uống Starbucks 45k, trưa đặt đồ ăn, tối eat clean cho đẹp dáng: Cách cô gái 30 tuổi ăn cả tháng không hết 5 triệu!

Ngày nào cũng Starbucks với ăn ngoài thì làm sao mà tiết kiệm nổi!

Nhận định này, đúng với ai thì không biết, chứ với Mai Trang - Cô gái sinh năm 1996 hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, thì sai hoàn toàn. Là 1 dân văn phòng điển hình, trung bình 1 ngày đi làm của Mai Trang sẽ diễn ra như sau: Sáng tạt qua Starbucks mua 1 ly cà phê hoặc matcha, trưa gọi đồ ăn về văn phòng, tan làm nếu không có hẹn với bạn bè thì về nhà nghỉ ngơi.

Vậy mà cả tháng tiền ăn không tới 5 triệu, bằng cách nào?

1. Uống Starbucks hàng sáng vì RẺ, không gọi trên app vì muốn order theo ý mình

Uống Starbucks mà chỉ hết 45k là điều tưởng chừng không thể. Ngay cả món rẻ nhất trong menu của thương hiệu này cũng không có giá đó, vậy mà Mai Trang vẫn đang duy trì được ngân sách 45-55k/ngày cho việc uống Starbucks hàng ngày.

“Trước đây mình cũng nghĩ muốn tiết kiệm thì ai lại mua Starbucks, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, mình nhận ra với thói quen uống cà phê hoặc matcha buổi sáng, thì Starbucks là lựa chọn tiết kiệm nhất rồi.

Thứ nhất: Mình thanh toán qua Apple Pay nên được freeupsize, mang theo bình đựng nên được giảm thêm 10k. Mình chọn mua trực tiếp tại cửa hàng vì muốn order pha theo công thức mình thích và hay chọn size Venti không đá, giá trung bình khoảng 90-110k/ly tùy công thức. Mình cũng không rõ size Venti là được bao nhiêu ml, nhưng cũng gần đầy bình 700ml mình mang theo, đủ để mình và đồng nghiệp uống chung được với nhau. Tính ra có 45-55k/người.

Thứ hai: Nếu mua cà phê của các quán khác, giá thành 1 ly có thể thấp hơn, không đến 90-110k nhưng so về chất lượng và dung tích thì lại đắt hơn. Đây là cốc Matcha giá 75k mình gọi tại 1 quán cà phê local brand, bé xíu lại còn toàn bọt với đá, hút 2 hơi là hết. Nhiều lần quan sát và so sánh như vậy rồi nên mình thấy Starbucks rẻ so với chất lượng và số lượng” - Mai Trang phân tích.

Ly matcha “không phải Starbucks” có giá 75k (Ảnh: NVCC)

Như vậy tính ra trung bình 1 tháng đi làm 25 ngày công, Mai Trang chi khoảng 1.125.000 - 1.375.000 đồng để mua đồ uống của Starbucks. Cô làm tròn lên thành 1,5 triệu đồng vì “thi thoảng cuối tuần mình cũng hay ra Starbucks ngồi làm hoặc gặp bạn bè” .

2. Đặt đồ ăn trưa: Ưu tiên đặt đơn theo nhóm trên app, thi thoảng “ủng hộ” hội khởi nghiệp bán đồ ăn online

Nếu 1,5 triệu đồng/tháng là tiền cà phê sáng, thì tiền ăn trưa của Mai Trang cũng chỉ dao động quanh khoảng 1,5 - 2,5 triệu đồng. Trong đó, 1,5 triệu đồng là chi phí cho 25 bữa trưa tại văn phòng và 1 triệu đồng là tiền ăn trưa của những ngày cuối tuần - thường là những bữa ăn “cải thiện” như pizza hoặc sushi, mì Ý,... nên sẽ đắt hơn.

Chia sẻ về lý do thường xuyên ăn ngoài, Mai Trang nhận luôn là do… cô lười.

“Nếu muốn tiết kiệm và đảm bảo an toàn thì đúng là tự nấu vẫn tốt nhất, nhưng do mình lười, với cả đặt đồ ăn ngoài nhiều rồi, nên cũng có danh sách quán ruột, không lo đồ không ngon và sạch.

Buổi trưa, mình hay rủ đồng nghiệp order đồ ăn trên app, đơn giá trị càng cao thì càng app được nhiều mã, tính ra chỉ khoảng 60k/người, mà có khi không đến. Chỉ có điều là đặt đồ khung giờ buổi trưa thì xác định phải đợi lâu, có khi gần 1 tiếng đồ ăn mới ship tới, cũng hơi lỡ dở. Gần đây thì mình thử đặt đồ ăn của các bạn khởi nghiệp bán đồ ăn online, cũng rủ đồng nghiệp gom đơn và được freeship” - Mai Trang chia sẻ.

Một vài bữa ăn trưa của Mai Trang (Ảnh: NVCC)

3. Bữa tối: Eat clean với sữa chua, yến mạch, trái cây

Phần lớn các bữa tối trong tháng, Mai Trang sẽ ăn tại nhà, nhưng cũng không phải là tự nấu. Vì bữa sáng và bữa trưa đã “không được healthy” lắm, nên để cân bằng lại, bữa cuối ngày của cô chỉ có sữa chua không đường trộn cùng yến mạch và trái cây.

“Mình cũng ít khi có hẹn ăn uống buổi tối lắm, chắc cả tháng mới có 1-2 bữa đi ăn tối với bạn bên ngoài, một phần vì mình cũng ít bạn, một phần vì ai cũng bận cả nên ít gặp nhau tụ tập. Buổi tối ở nhà, mình ăn cũng đơn giản, 1 hộp sữa chua không đường với 1 ít yến mạch và trái cây tùy mùa là xong. Ăn thế vừa nhẹ bụng dễ ngủ, vừa đỡ tăng cân.

Mình hay mua yến mạch nguyên thùng, 1 thùng 4,2kg khoảng 200k. Sữa chua cũng mua theo thùng, 1 thùng 48 hộp 310k, rẻ hơn mua lẻ theo vỉ. Còn trái cây thì mình hay đặt trên Facebook, cũng có mối quen rồi, chứ trái cây mua trong siêu thị thì đắt hơn, mà thấy cũng không tươi” .

Mai Trang chia sẻ và nhẩm tính chi phí cho bữa tối của cô trong tháng rơi vào khoảng 20k/bữa, tương đương 600k/tháng, trong đó tiền trái cây là đắt nhất.

Như vậy tính ra tiền ăn của Mai Trang trong 1 tháng chỉ khoảng 4,6 triệu đồng mà chủ yếu là ăn ngoài. Nếu tháng nào “chăm tụ tập” thì cùng lắm cũng chỉ hết 6 triệu.

“Ngày nào cũng cà phê, cũng ăn ngoài nhưng nếu biết cách cân đối thì mình thấy cũng không tốn lắm, nhất là với người sống 1 mình. Lích kích nấu nướng có khi còn tốn kém hơn mà chẳng ăn hết thì lại thành phí” - Mai Trang chia sẻ.