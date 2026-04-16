Từng “đốt tiền” không tiếc tay chi 80.000 đồng/ly trà sữa mỗi ngày, người Việt giờ thay đổi vì 2 NỖI LO lớn

Theo báo cáo Thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam 2025 do iPOS.vn công bố, thị trường F&B trong nước đang bước vào một chu kỳ mới khi không còn tăng trưởng nóng, nhưng ổn định và “tỉnh táo” hơn. Điều đáng chú ý không phải là người Việt chi ít đi, mà là họ bắt đầu cân nhắc kỹ hơn, kể cả với những khoản chi nhỏ như cà phê hay trà sữa mỗi ngày.

Cụ thể, 77,5% người tiêu dùng chọn đồ uống giá từ 21.000 đến 50.000 nghìn đồng. Nhóm chi tiêu 35.000 đến 50.000 nghìn đồng tăng, trong khi dưới 20.000 nghìn đồng giảm, cho thấy xu hướng sẵn sàng chi nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm tốt hơn.

Tuy nhiên, tần suất uống lại giảm rõ rệt. Nhóm uống hằng ngày chỉ còn 11,7%, trong khi nhóm uống từ 1 đến 2 lần/tuần tăng lên 42,1%. Nói đơn giản, người Việt vẫn uống, nhưng không còn “mỗi ngày một ly” như trước.

Không còn “mỗi ngày một ly”, khi tiêu dùng chuyển từ bản năng sang lựa chọn

Đã có một thời, việc cầm trên tay ly cà phê hay trà sữa mỗi ngày gần như là “mặc định” với người trẻ tại các đô thị lớn. Từ dân văn phòng đến sinh viên, “mỗi ngày một ly” không chỉ là nhu cầu, mà còn là một phần của lối sống.

Giờ đây, thói quen đó đang dần thay đổi. Hồng Nhung (23 tuổi, Hà Nội) vẫn sẵn sàng chi từ 60.000 đến 80.000 đồng cho một ly nước. Với cô, đó là khoản chi xứng đáng để đổi lấy cảm giác thư giãn sau giờ làm việc.

Theo bạn trẻ Hồng Nhung, cà phê hay trà sữa vẫn là khoản chi khó cắt khi chúng ta làm ra tiền thì cũng muốn được tiêu cho bản thân

Nhưng khác với trước đây, Nhung không còn duy trì thói quen phải uống mỗi ngày. Thay vào đó, cô chỉ chọn những thời điểm thực sự cần thiết như gặp bạn, đổi không gian làm việc hoặc tự thưởng cho mình sau những ngày căng thẳng.

“Mình vẫn tiêu, nhưng không còn tiêu theo quán tính nữa. Dạo này mình quan tâm sức khỏe hơn, lại muốn tiết kiệm, chứ ngày nào cũng uống thì cuối tháng gần như không dư được bao nhiêu”, Nhung chia sẻ.

Sự thay đổi này phản ánh một chuyển dịch rõ rệt trong hành vi tiêu dùng từ chi theo thói quen sang chi có chọn lọc. Ly nước không còn là thứ phải có mỗi ngày, mà trở thành một lựa chọn mang tính trải nghiệm, chỉ xuất hiện khi nó thực sự mang lại giá trị.

Ở góc độ thị trường, đây không phải là dấu hiệu suy giảm nhu cầu. Ngược lại, nó cho thấy người tiêu dùng đang “nâng cấp” cách chi tiêu của mình khi tiêu ít, nhưng chất lượng hơn.

Hai nỗi lo lớn khiến người Việt bắt đầu “phanh lại”