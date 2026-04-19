Tổng Giám đốc Techcombank nhận thù lao gần 28 tỷ đồng, gấp 6 lần Chủ tịch Hồ Hùng Anh

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) mới đây đã công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán với nhiều số liệu đáng chú ý về thu nhập nhân sự.

Theo báo cáo tài chính, năm 2025, Techcombank có bình quân 11.220 nhân sự làm việc lại ngân hàng mẹ, tăng nhẹ so với mức 10.903 người của năm 2024. Tổng thu nhập của người lao động đạt 6.326 tỷ đồng, tăng không đáng kể 26 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 0,4%.

Do quy mô nhân sự gia tăng, thu nhập bình quân của nhân viên Techcombank giảm trong năm 2025. Cụ thể, thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/tháng, giảm 1 triệu đồng so với mức 48 triệu đồng/tháng của năm trước, tương ứng giảm khoảng 2%. Trong đó, tiền lương bình quân ở mức 37 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 4 triệu đồng so với năm 2024 (tương ứng giảm gần 10%).

Xét về cơ cấu, quỹ lương của ngân hàng giảm từ 5.356 tỷ đồng xuống còn 5.047 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 5,8%. Ngược lại, phụ cấp và thu nhập khác tăng mạnh từ 944 tỷ đồng lên 1.278 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 35%.

Diễn biến này cho thấy Techcombank có xu hướng giảm tỷ trọng lương cố định, đồng thời gia tăng các khoản thu nhập biến động gắn với hiệu quả kinh doanh.

Ở cấp lãnh đạo, thu nhập tiếp tục duy trì ở mức cao. Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – nhận 4,462 tỷ đồng trong năm 2025, tăng nhẹ khoảng 2,2% so với năm trước.

Các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị có mức thù lao phổ biến từ 2,3–4 tỷ đồng, trong đó một số vị trí ghi nhận mức tăng hai chữ số như ông Nguyễn Thiều Quang đạt 2,375 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với năm trước.

Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Jens Lottner nhận 27,556 tỷ đồng tiền lương trong năm 2025, tăng 1,894 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng tăng khoảng 7,4% – mức cao nhất trong ban lãnh đạo và gấp 6 lần thù lao của Chủ tịch Hồ Hùng Anh.

Tại Ban Kiểm soát, Trưởng ban nhận 5,166 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 0,6%, trong khi các thành viên khác dao động từ 360 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng tùy thời gian đảm nhiệm.

Năm 2025, Techcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, với lợi nhuận tiếp tục lập kỷ lục mới.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động đạt 44.629 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 25.423 tỷ đồng, tăng khoảng 4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 20.305 tỷ đồng, tăng 3,3%.

Quy mô tài sản tiếp tục mở rộng mạnh, đạt 1,126 triệu tỷ đồng tại cuối năm, tăng gần 20%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 713.000 tỷ đồng, tăng khoảng 19%, là động lực tăng trưởng chính.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 623.823 tỷ đồng, tăng hơn 16%, trong khi phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh hơn 56%, góp phần mở rộng quy mô hoạt động.