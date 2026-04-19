Lãi suất vay mua nhà mới nhất sau khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm

Hơn 1 tuần sau cuộc họp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai công tác ngân hàng, hàng loạt ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến nay, đã có hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và cho vay, trong đó mức giảm lãi suất tiền gửi niêm yết khoảng 0,1-0,5 điểm %, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Một số ngân hàng công bố giảm cả lãi suất huy động và cho vay.

Sau thông tin lãi suất hạ nhiệt, nhiều người có nhu cầu vay mua nhà rục rịch liên hệ ngân hàng trở lại để hỏi về các gói tín dụng, chương trình ưu đãi vay mua nhà.

Trao đổi với phóng viên, anh Hoàng Quang (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) cho hay đã liên hệ vài cán bộ tín dụng quen biết ở một số ngân hàng để hỏi về lãi suất vay mua nhà. Tuy nhiên, một số cán bộ tín dụng nói rằng lãi suất tiền gửi đã giảm nhưng lãi suất cho vay phải chờ thêm.

"Tôi đang có nhu cầu mua căn hộ chung cư giá khoảng 5-6 tỉ đồng, nhu cầu vay vốn khoảng 3 tỉ đồng. Nếu lãi suất vay bình quân tầm 10%-11%/năm, tài chính của gia đình có thể trả được nhưng mức 13%-14%/năm thì tôi không dám vay" – anh Quang kể.

Lãi suất cho vay mua nhà được kỳ vọng giảm sau khi mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn dài hạ nhiệt

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy lãi suất vay mua nhà TPBank đang áp dụng thấp nhất là 9,8%/năm cố định trong 6 tháng đầu, biên độ tính lãi sau thời gian thả nổi là 3,3%. Phí phạt trả nợ trước hạn là 3% trong năm đầu và giảm dần sau đó. Các mức lãi suất vay mua nhà tiếp theo là 10,8% và 12,8% (cố định trong 12 tháng đầu hoặc 18 tháng đầu).

Tại BVBank, ngân hàng này cho biết đang tiếp tục triển khai 2 gói tín dụng ưu đãi quy mô 4.800 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống.

Trong đó, có gói cho vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, góp phần hỗ trợ nhu cầu an cư và tiêu dùng chính đáng của khách hàng. Người vay có thể lựa chọn thời gian ưu đãi và mức lãi suất ưu đãi từ 10%/năm theo nhu cầu.

KienlongBank đang áp dụng lãi suất cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây, sửa bất động sản với lãi suất cố định ban đầu từ 10,9%/năm trong 6 tháng đầu. Mức lãi suất này đã giảm 1 điểm % so với trước đó, sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại.

Trong khi đó, HDBank đang cho vay mua nhà lãi suất cố định 12 tháng là 9,1%/năm và cố định 24 tháng là 9,8%/năm. Nếu khách vay tiêu dùng/sửa chữa nhà, lãi suất từ 9,1% tới 10,8%/năm tùy thời gian cố định 6-24 tháng đầu…

Liên quan đến chính sách kiểm soát tín dụng bất động sản và những lo ngại dòng vốn vào lĩnh vực này có thể ảnh hưởng tới người vay mua nhà, ông Nguyễn Lê Nam - Giám đốc Khối khách hàng cá nhân ACB, cho rằng Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm soát cho vay trong lĩnh vực bất động sản không đồng nghĩa không cho vay, mà cho vay vào đúng chỗ, đúng đối tượng, bảo đảm nhu cầu thật được đáp ứng.

Theo ông Nam, lãi suất thời gian vừa qua có điều chỉnh tăng nhưng không phải cứ tăng là ngân hàng lời cao. Bản thân các ngân hàng thương mại như ACB cũng không muốn tăng lãi suất quá cao vì nếu người vay chấp nhận lãi cao thì nghĩa là rủi ro cũng cao, ảnh hưởng gián tiếp tới hoạt động của các ngân hàng.

Từ đầu tháng 4 đến nay, thực hiện theo chỉ đạo của NHNN, lãi suất cũng đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Một số ngân hàng đã giảm từ 0,5 – 1 điểm %.

"Với đối tượng người vay vốn là những nhà đầu tư, người mua nhà cuối cùng, ACB xác định những cá nhân, tổ chức thực sự có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở, không phải đầu cơ thì cần điều chỉnh cơ chế, chính sách, nhất là quy trình để có từng giải pháp riêng cho từng nhóm đối tượng" – ông Nam nói.



