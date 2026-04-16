Sa thải 1.000 nhân sự toàn thời gian, đóng băng hoàn toàn kế hoạch tuyển dụng: Biến động lớn tại công ty mẹ 1 mạng xã hội nổi tiếng

Snap vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 1.000 việc làm, tương đương 16% nhân sự toàn thời gian, trong nỗ lực tiết giảm chi phí và tăng cường sự phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo.

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, Evan Spiegel, Giám đốc điều hành của Snap (trụ sở tại Santa Monica, California), cho biết công ty cũng đang hủy bỏ hơn 300 vị trí dự kiến tuyển dụng trước đó. Ông cho biết thêm, đợt cắt giảm này nhằm tìm kiếm lộ trình đạt được lợi nhuận, khi Snap đặt mục tiêu giảm hơn 500 triệu USD chi phí vào nửa cuối năm nay. Hiện chưa rõ con số 1.000 người bị sa thải có bao gồm các nhân viên bán thời gian hay không.

“Mặc dù những thay đổi này là cần thiết để hiện thực hóa tiềm năng dài hạn của Snap, chúng tôi tin rằng những tiến bộ vượt bậc của AI sẽ cho phép các đội ngũ giảm bớt công việc lặp lại, tăng tốc độ vận hành và hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng, đối tác và các nhà quảng cáo”, ông Spiegel nhấn mạnh.

Các nhà đầu tư đã đón nhận quyết định này một cách tích cực, đẩy cổ phiếu của Snap tăng khoảng 9% trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Tư, lên mức hơn 6 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của công ty vẫn giảm hơn 30%.

Snap đã gia nhập danh sách dài các công ty công nghệ tuyên bố cắt giảm nhân sự với lý do AI có thể đảm nhận nhiều công việc hơn và cải thiện hiệu suất. Trong khi nhiều lập trình viên coi AI là một công cụ hỗ trợ thay vì thay thế, các lãnh đạo công nghệ lại thúc đẩy niềm tin rằng công nghệ này sẽ tiếp tục cải thiện nhanh chóng và giảm bớt nhu cầu về sức người.

Theo Layoffs.fyi , chuyên trang theo dõi tình hình mất việc làm trong ngành, gần 90 công ty công nghệ đã cắt giảm ít nhất 70.000 vị trí trong năm nay. Điển hình như Block, công ty tài chính sở hữu Square, Cash App và Tidal, đã sa thải khoảng 4.000 nhân viên vào tháng 2, tương đương 40% lực lượng lao động, với lý do tương tự là ứng dụng AI.

Trong báo cáo cập nhật cho nhà đầu tư vào thứ Tư, Snap tiết lộ rằng hiện có hơn 65% mã nguồn của họ được tạo ra bởi AI. Báo cáo nêu rõ: “AI giúp các nhóm sáng tạo quy mô nhỏ có khả năng thực hiện những công việc mà trước đây cần đến các tổ chức lớn hơn nhiều”.

Quyết định sa thải tại Snap diễn ra sau áp lực từ Irenic Capital Management, một nhà đầu tư chủ động nắm giữ khoảng 2,5% cổ phiếu của công ty. Trong một lá thư gửi Snap, Irenic chỉ trích công ty vì tình trạng tuyển dụng quá mức và yêu cầu phải thắt chặt chi phí. Irenic cũng phê phán khoản đầu tư 3,5 tỷ USD vào kính Specs tích hợp AI vì chưa mang lại lợi nhuận rõ rệt, đồng thời hối thúc Snap tập trung sử dụng AI để tạo ra lợi thế thực tế.

Tính đến tháng 12, Snap có 5.261 nhân viên toàn thời gian. Trước đó, hãng đã giảm 10% nhân sự vào năm 2024 và từng cắt giảm 20% vào năm 2022 do tăng trưởng doanh thu quảng cáo chậm lại.

Công ty dự kiến báo cáo kết quả kinh doanh quý I vào ngày 6/5 với kỳ vọng doanh thu tăng 12%, đạt 1,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Snap dự kiến sẽ chi tới 130 triệu USD cho các chi phí liên quan đến đợt sa thải này trong quý II.

Theo: CNBC