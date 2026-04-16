Giá vàng hôm nay 16/4: Quay đầu đi xuống

Dù giá vàng được hỗ trợ từ sự suy yếu trở lại của đồng USD - đang ở vùng thấp nhất trong 6 tuần qua - nhưng cũng chịu áp lực khi thị trường cổ phiếu Mỹ vẫn đi lên. Chứng khoán Mỹ duy trì ở mức gần cao kỷ lục nhờ hy vọng hòa bình. Trong khi đó, Israel hoan nghênh các cuộc đàm phán với Lebanon bất chấp khả năng đột phá mong manh.

Giá vàng giảm còn do hoạt động chốt lời và tình hình ngân sách khó khăn ở nhiều nước trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức cao. Hoạt động mua vào của các “tay to” trên thị trường quốc tế có thể bị ảnh hưởng. Tình hình Trung Đông vẫn khó lường.

Liên quan tới tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những lời ám chỉ cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran có thể sắp đạt được. Tuy nhiên, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa. Giá dầu đã hạ nhiệt nhưng WTI vẫn ở trên 90 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua) - 172,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua) - 172,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.809 USD/ounce, giảm 34 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo mới nhất về vàng, Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt miễn là kỳ vọng lạm phát được kiềm chế ở mức tương đối thấp.

“ Khả năng giảm giá của vàng bị hạn chế bởi thực tế là hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa cho đến cuối năm. Chừng nào thị trường chưa bắt đầu nghiêm túc xem xét việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất - và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này - thì giá vàng khó có thể giảm thêm nhiều ”, ông nói.

Dù giá đã giữ vững mức hỗ trợ trên 4.600 USD/ounce nhưng giới phân tích vẫn thận trọng. Chỉ một bình luận tiêu cực trong các cuộc đàm phán hòa bình cũng có thể đẩy giá giảm trở lại.