Những Gen Z giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam: Có người mới 23 tuổi đã có 5.700 tỷ đồng

Trẻ - giỏi - giàu là 3 từ đúng nhất về hội Gen Z này.

Những năm gần đây, bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam liên tục xuất hiện những cái tên thuộc thế hệ Gen Z. Ở độ tuổi còn rất trẻ, thậm chí mới bắt đầu sự nghiệp, họ đã nắm trong tay khối tài sản trị giá từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Phần lớn trong số đó được hưởng lợi từ nền tảng gia đình là những doanh nhân đứng đầu các tập đoàn, ngân hàng và doanh nghiệp lớn, tạo nên "vạch xuất phát" mà không phải người trẻ nào cũng có được.

Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) - Con trai "bầu Thụy": Tài sản 5.700 tỷ đồng

Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy (thường được biết đến với biệt danh bầu Thụy) – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank.

Nguyễn Xuân Thái

Theo thông tin công bố, Nguyễn Xuân Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại University of Massachusetts Boston (Mỹ). Dù còn khá trẻ, Nguyễn Xuân Thái đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái liên quan đến gia đình ông Nguyễn Đức Thụy.

Đầu năm 2026, Nguyễn Xuân Thái tiếp tục được bầu vào Hội đồng quản trị Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo các tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, Nguyễn Xuân Thái hiện sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu trong đợt IPO đang triển khai, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng.

Trần Vũ Minh (sinh năm 1996) - Thiếu gia Tập đoàn thép Hòa Phát: Sở hữu 5.273 tỷ đồng

Theo công bố từ Tập đoàn Hòa Phát, để tăng tỷ lệ sở hữu, Trần Vũ Minh đã thực hiện giao dịch mua 50 triệu cổ phiếu HPG trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến ngày 10/4 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Sau giao dịch, thiếu gia Gen Z nâng lượng cổ phiếu HPG nắm giữ từ 176,4 triệu đơn vị lên 226,3 triệu đơn vị, tương đương 2,95% vốn điều lệ của tập đoàn.

Tài sản mà Trần Vũ Minh đang nắm giữ là ước tính khoảng 5.273 tỷ đồng.

Ba người con của Chủ tịch Techcombank - Hồ Hùng Anh: Tổng tài sản lên tới 25.710 tỷ đồng

3 người con của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh là Hồ Anh Minh (sinh năm 1995), Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001) và Hồ Minh Anh (sinh năm 2003).

Ảnh minh họa

Trong đó, Hồ Anh Minh và Hồ Thủy Anh - mỗi người hiện sở hữu khoảng 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tài sản ước tính lên tới 10.634 tỷ đồng. Hồ Anh Minh đang đảm nhiệm chiếc ghế Tổng giám đốc Masterise Group, đồng thời sở hữu hơn 10% cổ phần tại One Mount Group – hệ sinh thái công nghệ do Vingroup và Techcombank đồng sáng lập.

Còn Hồ Minh Anh - người em út sinh năm 2003, sở hữu khoảng 144 triệu cổ phiếu TCB, tài sản ước tính khoảng 4.442 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản trên sàn chứng khoán của ba người con ông Hồ Hùng Anh lên tới 25.710 tỷ đồng.