Công ty “nhà người ta”: Cho nhân viên 40 triệu đi xem concert, triển lãm

Đãi ngộ cỡ này chắc chẳng ai muốn nghỉ việc.

Chúng ta thường nghĩ gì khi nghe tới cụm từ “đãi ngộ/phúc lợi” dành cho người lao động? Câu trả lời thường thấy sẽ là: Chế độ thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thẻ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân, tiền thưởng trong các dịp lễ lớn, hỗ trợ chi phí ăn trưa,...

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn xem phúc lợi là những khoản hỗ trợ quen thuộc như trên, thì MIXI - Một công ty công nghệ tại Nhật Bản lại có cách “giữ chân” nhân sự cao tay hơn hẳn: Trả tiền cho nhân viên đi xem concert, hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật, sự kiện thể thao,... hay nói chung là các hoạt động giải trí nghệ thuật.

Chăm sóc trải nghiệm cá nhân của nhân sự cũng là một cách đầu tư

Chính sách mới này được MIXI triển khai từ tháng 4/202 bằng chương trình mang tên "MIXI Cafeteria Plan". Mỗi nhân viên được cấp 240.000 điểm mỗi năm tương đương với 240.000 Yên (khoảng 40 triệu đồng) để sử dụng cho các nhu cầu giải trí cá nhân.

Mixi

Nhân viên có thể dùng khoản này để mua vé xem hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật, các trận đấu thể thao, xem phim, hoặc tiếp cận những nội dung công nghệ và giải trí mới nhất.

Theo MIXI, những hoạt động ngoài công việc không đơn thuần là hoạt động giải trí, và đãi ngộ kèm theo sẽ gián tiếp giúp nhân sự của họ làm việc tốt hơn. Công ty tin rằng việc có thêm trải nghiệm, cảm xúc và góc nhìn đa dạng sẽ giúp nhân viên tích lũy vốn sống, từ đó tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, đặc biệt hơn cho người dùng. Chính vì vậy, chi phí cho các hoạt động này được xem là một khoản đầu tư.

Mức hỗ trợ của MIXI cũng thuộc nhóm cao nhất tại Nhật Bản. Theo số liệu được công bố, mức đãi ngộ ngoài phạm vi công việc tại Nhật Bản, trung bình khoảng 66.473 Yên/năm (khoảng 10,9 triệu đồng). Trong khi đó, khoản 240.000 điểm tương đương 240.000 Yên (khoảng 40 triệu đồng) mà MIXI cấp cho mỗi nhân viên hàng năm, cao gấp gần 4 lần mức trung bình của thị trường lao động ở xứ hoa anh đào.

Chỉ sau một tháng triển khai, chương trình "MIXI Cafeteria Plan" đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Trong tổng số 1.390 nhân viên chính thức đã ký hợp đồng lao động, có 618 người sử dụng quyền lợi này, tương đương 44% nhân sự. Hệ thống ghi nhận hơn 2.100 lượt sử dụng với tổng số điểm đã chi vượt 20 triệu điểm - tương đương 20 triệu Yên (khoảng 3,2 tỷ đồng).

Tầm nhìn của doanh nghiệp: Không chỉ cạnh tranh bằng lương thưởng

Chính sách mới này là một phần trong chiến lược "Total Reward" mà MIXI áp dụng từ năm 2026. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng lương thưởng, công ty muốn xây dựng môi trường làm việc nơi nhân viên được hỗ trợ cả về tài chính, cơ hội phát triển và trải nghiệm cá nhân. Song song với việc mở rộng phúc lợi, MIXI cũng điều chỉnh khung lương theo hướng tăng tính cạnh tranh hơn trên thị trường lao động Nhật Bản.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp châu Á đang vật lộn với bài toán giữ chân nhân sự trẻ, câu chuyện của MIXI cho thấy “nước đi” của một doanh nghiệp đặt người lao động làm trọng tâm phát triển. Phúc lợi không còn chỉ là những khoản hỗ trợ thiết yếu, mà đang trở thành công cụ giúp nhân viên sống phong phú hơn, sáng tạo hơn và gắn bó hơn với công việc. Đôi khi, một tấm vé concert hay một buổi triển lãm nghệ thuật cũng có thể được xem là một khoản đầu tư cho năng suất lao động trong tương lai.

(Nguồn: Gamebiz.jp)