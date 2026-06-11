Vì sao nhiều người lười “nhảy việc”?

Thâm niên gắn bó với công ty tính bằng thập kỷ là chuyện không hề hiếm.

Làm 2 - 3 năm cho một công ty rồi nghỉ việc, tìm môi trường mới thử thách hơn, có cơ hội thăng tiến cùng mức đãi ngộ tốt hơn là điều không ít người đang áp dụng. Thậm chí trên mạng xã hội, không ít lời khuyên cho rằng muốn tăng lương nhanh, muốn phát triển bản thân thì phải “dám bước ra khỏi vùng an toàn”.

Thế nên những người gắn bó mãi với một công ty, thâm niên tính bằng thập kỷ, đôi khi lại bị coi là thiếu tham vọng hoặc ngại thay đổi.

Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy. Nhiều người nhảy việc để tìm kiếm cơ hội tốt hơn; nhưng cũng có người chỉ nghĩ đơn giản rằng "nếu công việc, thu nhập và môi trường hiện tại đang đủ tốt thì chẳng tội gì phải nhảy việc", và làm mãi cho một công ty không đồng nghĩa với thiếu chí tiến thủ.

1. Không phải bắt đầu lại từ đầu sau mỗi lần thay đổi

Mỗi lần chuyển việc đều đồng nghĩa với việc làm quen với đồng nghiệp mới, quy trình mới, văn hóa mới và cả những áp lực vô hình trong giai đoạn thử việc.

Ngược lại, những người gắn bó lâu dài với một tổ chức thường có được sự hiểu biết sâu sắc về công việc, hệ thống vận hành và cách phối hợp giữa các bộ phận. Họ không phải liên tục tiêu tốn năng lượng cho việc thích nghi, mà có thể tập trung nhiều hơn vào chuyên môn và hiệu quả công việc.

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Sự ổn định này giúp giảm đáng kể những căng thẳng không cần thiết trong công việc.

2. Thu nhập không phải lúc nào cũng tăng sau mỗi lần nhảy việc

Một trong những lý do phổ biến khiến nhiều người thay đổi công việc là để tìm mức lương cao hơn. Tuy nhiên, thực tế không hẳn sẽ giống như kỳ vọng, nhất là trong bối cảnh làn sóng sa thải còn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, nhân viên lâu năm thường nhận được các khoản thưởng thâm niên cao hơn người mới. Quan trọng hơn, thu nhập thực tế không chỉ nằm ở con số trên bảng lương. Một môi trường làm việc ít áp lực, giờ giấc ổn định, chế độ nghỉ phép tốt hay bảo hiểm đầy đủ cũng là những giá trị khó quy đổi thành tiền.

3. Tích lũy uy tín và vị thế trong tổ chức

Người mới có thể mang đến những góc nhìn mới mẻ, nhưng những nhân sự gắn bó lâu năm lại sở hữu thứ không thể xây dựng trong ngày một ngày hai: Sự tin tưởng.

Sau nhiều năm làm việc, nhân viên có thâm niên hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp, được đồng nghiệp tín nhiệm và thường trở thành những người được giao phụ trách các dự án quan trọng. Khi xảy ra vấn đề, họ cũng là những người có đủ kinh nghiệm để đưa ra giải pháp phù hợp. Uy tín nghề nghiệp được tích lũy theo thời gian đôi khi có giá trị hơn cả một chức danh mới tại một công ty khác.

4. Có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân

Không phải ai cũng xem sự nghiệp là ưu tiên duy nhất trong cuộc đời. Nhiều người lựa chọn gắn bó với một công ty đơn giản vì công việc hiện tại cho phép họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Sau giờ làm, họ vẫn có thời gian dành cho gia đình, bạn bè, sở thích cá nhân hoặc chăm sóc sức khỏe.

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Trong bối cảnh tình trạng kiệt sức khi đi làm (burn-out) ngày càng phổ biến, một công việc ổn định và không “xâm lấn” thời gian cá nhân, đôi khi lại là điều đáng giá không kém những bước nhảy vọt về chức danh hay thu nhập.

5. Không nhất thiết phải “đi nơi khác” để phát triển

Trên thực tế, sự phát triển không chỉ được đo bằng số lần chuyển công ty.

Có những người dành hàng chục năm để đào sâu chuyên môn trong một lĩnh vực, trở thành chuyên gia đầu ngành hoặc nắm giữ những vị trí quan trọng ngay tại doanh nghiệp mình gắn bó. Họ vẫn học hỏi, vẫn phát triển và vẫn đạt được những cột mốc đáng nể mà không cần liên tục thay đổi nơi làm việc.

Điều quan trọng không phải là ở lại hay ra đi, mà là bản thân có còn đang tiến bộ hay không.

Tựu trung lại, nếu đã gặp được một môi trường có đồng nghiệp tử tế, cấp trên tôn trọng nhân viên, mức lương đáp ứng nhu cầu và công việc mang lại cảm giác thoải mái, nhiều người lựa chọn gắn bó lâu dài là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Suy cho cùng, mục tiêu của công việc không chỉ là kiếm tiền hay thăng tiến. Với nhiều người, công việc còn là một phần của cuộc sống, là nơi họ dành phần lớn thời gian mỗi ngày. Trong một thế giới luôn khuyến khích dịch chuyển, những người chọn ở lại không hẳn là đang đứng yên. Họ chỉ đang đi theo một con đường khác: ít ồn ào hơn, nhưng phù hợp với giá trị và nhịp sống mà họ mong muốn.