“Đủ tiền sống đến già thì còn muốn đi làm nữa không?”: Cuộc khảo sát hé lộ nỗi sợ sâu thẳm ít ai nghĩ tới

Hóa ra thứ khiến dân văn phòng mệt mỏi lại không phải là deadlines hay việc phải đi làm mỗi ngày.

“Giờ mà có 50 tỷ thì việc đầu tiên mình làm sẽ là nộp đơn xin nghỉ việc”.

“Không cần 50 tỷ, 15 tỷ thôi là sếp không bao giờ thấy bóng dáng mình ở công ty rồi”.

Nếu đã đi làm đủ lâu, chắc chúng ta chẳng còn lạ gì với những câu nói nửa đùa nửa thật kiểu vậy. Nhiều người than mệt, than chán nhưng vẫn không dám nghỉ việc “vì miếng cơm manh áo”, vì áp lực tài chính. Thế nên không ít người mặc định nếu được chọn, ai mà chẳng muốn “ngồi mát ăn bát vàng”?

Khoan vội gật đầu!

Đi làm mệt? Đúng! Chuyện thi thoảng muốn nghỉ việc đi chơi cũng không hẳn sai. Nhưng điều đó chưa chắc đã đồng nghĩa với việc bạn chán đi làm.

Đủ tiền sống đến già vẫn muốn đi làm

Tháng 2/2026, công ty dịch vụ nghề nghiệp Remember & Company tại Hàn Quốc đã công bố kết quả cuộc khảo sát, thực hiện với 1.022 nhân viên văn phòng ở xứ kim chi. Trong nghiên cứu này, họ yêu cầu người tham gia trả lời câu hỏi: “Nếu bạn có đủ tiền để sống từ giờ đến già, bạn có lựa chọn đi làm nữa hay không?”.

Và câu trả lời của 1.022 người tham gia khảo sát lại có phần bất ngờ. Cụ thể: 64,3% khẳng định họ vẫn sẽ tiếp tục làm việc dù không còn áp lực kiếm tiền. Trong khi đó, chỉ 35,7% nói rằng họ sẽ nghỉ hưu hoàn toàn.

Trong nhóm những người vẫn muốn đi làm, 39% cho biết họ sẽ tiếp tục gắn bó với lĩnh vực chuyên môn hiện tại. Một bộ phận khác, chiếm 24,3%, muốn thử sức với những thách thức mới như khởi nghiệp hoặc bắt đầu một công việc hoàn toàn khác. Ngoài ra, 26,7% lựa chọn sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện, muốn đóng góp cho xã hội nhiều hơn.

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Những con số này phần nào cho thấy với nhiều người, công việc không đơn thuần là cách để kiếm sống. Ngay cả khi nhu cầu tài chính đã được đáp ứng, họ vẫn tìm thấy ở công việc những giá trị khác như cảm giác được phát triển bản thân, được công nhận năng lực hay duy trì các mối quan hệ xã hội.

Điều thú vị là khi được hỏi về điều còn thiếu nhất trong công việc hiện tại, nhiều nhân viên văn phòng vẫn nhắc tới tiền lương. Có 33,1% người được hỏi cho rằng “mức đãi ngộ phù hợp” là thứ họ chưa có được.

Tuy nhiên, nếu cộng các yếu tố thuộc về giá trị nội tại của công việc như cơ hội phát triển, ý nghĩa công việc và cơ hội nghề nghiệp, tỷ lệ này lại vượt xa yếu tố tiền bạc. Cụ thể, 20,5% mong muốn có thêm cơ hội phát triển, 16,6% muốn công việc mang nhiều ý nghĩa hơn và 15,4% muốn có thêm cơ hội thăng tiến. Tổng cộng, các yếu tố này chiếm 52,5% - cao hơn đáng kể so với nhóm chỉ quan tâm đến thu nhập.

Một góc nhìn khác về khái niệm “tự do tài chính” và nỗi sợ “áp lực tiền bạc”

Kết quả khảo sát cuộc khảo sát đã phản ánh phần nào một góc nhìn khác về khái niệm “tự do tài chính”. Trên thực tế, thứ dân công sở Hàn Quốc mong muốn không phải là ngừng làm việc. Nói cách khác, ngay cả khi đã dư tiền sống đến già, họ vẫn chọn tiếp tục lao động và cống hiến. Điều đó cho thấy với họ, tự do tài chính không đồng nghĩa với việc sẽ ngừng làm việc, mà là thoát khỏi áp lực tiền bạc trong quá trình phát triển bản thân nói chung và sự nghiệp nói riêng.

Khi không còn gánh nặng tài chính, nhiều người muốn được lựa chọn công việc dựa trên sở thích, năng lực và giá trị cá nhân nhiều hơn. Điều này cũng phản ánh qua quan niệm về thành công nghề nghiệp. Nếu trước đây việc trở thành lãnh đạo cấp cao thường được xem là đích đến lý tưởng, thì hiện nay không nhiều người còn đặt mục tiêu đó lên hàng đầu.

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Khi được hỏi về “đỉnh cao sự nghiệp”, chỉ 20,4% người tham gia lựa chọn trở thành lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc điều hành hoặc thành viên ban quản lý. Trong khi đó, hơn 67% người tham gia khảo sát ưu tiên những mục tiêu gắn với năng lực cá nhân và sự tự chủ. Cụ thể, 24% muốn công việc gắn liền với đam mê của bản thân, 23,9% mong muốn trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi và 19,1% muốn làm việc theo cách độc lập hơn.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ ở câu hỏi liên quan đến những cơ hội mà nhân viên văn phòng mong muốn có được trong môi trường làm việc. Có tới 37,8% cho biết điều họ muốn nhất là được nâng cao chuyên môn nghề nghiệp, trong khi chỉ 17,7% xem việc thăng chức hoặc thể hiện năng lực lãnh đạo là ưu tiên hàng đầu.

Đại diện Remember & Company nhận định rằng đối với nhân viên văn phòng thời nay, công việc không còn đơn thuần là phương tiện tạo ra thu nhập. Nó còn là môi trường để mỗi người phát triển năng lực, khẳng định bản sắc cá nhân và tìm kiếm cảm giác “có thành tựu của riêng mình”. Trong bối cảnh đó, tự do tài chính được xem như nền tảng giúp con người theo đuổi sự nghiệp theo cách mình mong muốn, thay vì là tấm vé để rời bỏ công việc hoàn toàn.

(Nguồn: ChosunBiz)