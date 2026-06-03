Công thức thư giãn mới của dân văn phòng: Không còn tích 1 đống tiền, đợi đến nửa đời sau mới chơi 1 thể

Đi làm 3-4 năm, nghỉ ngơi 3-4 tháng cho lại sức rồi tiếp tục trở lại guồng quay công việc, kiếm tiền.

Có một thời - cách đây khoảng 4-5 năm, “nghỉ hưu sớm” là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Từ MXH cho tới các diễn đàn lớn trên thế giới như Quora hay Reddit, nhiều người ở độ tuổi 30s khi ấy bày cho nhau cách quản lý tài chính, lên kế hoạch đầu tư để đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm vào năm 40-45 tuổi.

Thời điểm ấy, nhiều người mặc định nghỉ hưu sớm đồng nghĩa với một cuộc sống lý tưởng, tự do về cả thời gian lẫn tài chính. Tuy nhiên gần đây, câu chuyện này đã có phần khác đi.

Dân văn phòng bây giờ thích túc tắc vừa làm, vừa chơi

Ở tuổi 33, Ali Rosli không nghĩ rằng mình phải chờ đến tuổi nghỉ hưu mới được tận hưởng cuộc sống. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Anh, Ali Rosli đã hai lần chủ động nghỉ việc để dành thời gian cho bản thân. Năm 2019, anh nghỉ 2 tháng để đi du lịch khắp châu Á và châu Âu. Sáu năm sau, anh tiếp tục thực hiện một “kỳ nghỉ hưu thu nhỏ” khác kéo dài bốn tháng tại Malaysia để suy nghĩ về hướng đi mới cho sự nghiệp của mình.

Ali Rosli cho biết những quãng nghỉ như vậy hoàn toàn không phải quyết định bốc đồng. Anh đã lên kế hoạch tài chính từ trước, tích lũy tiền tiết kiệm và cắt giảm nhiều khoản chi tiêu để có thể tạm dừng công việc mà không rơi vào cảnh áp lực tài chính. Điều thú vị là sau chuyến đi đầu tiên, anh tìm được một công việc có mức lương cao hơn tại London. Còn sau lần nghỉ thứ hai, Rosli quyết định chuyển sang làm việc tự do và xây dựng các dự án nội dung trực tuyến của riêng mình.

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Tại Hàn Quốc, Kim Ye-rin, 31 tuổi, cũng có suy nghĩ tương tự. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường công sở với lịch trình dày đặc, cô nhận ra mục tiêu của mình không còn là cố gắng tích lũy thật nhiều tiền để nghỉ hưu thật sớm. Thay vào đó, cô muốn duy trì công việc nhưng xen kẽ những khoảng thời gian nghỉ ngơi, học hỏi và trải nghiệm khi còn trẻ và còn đủ sức khỏe. Với Kim, việc đợi đến khi nghỉ hưu mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống là việc có phần rủi ro, vì chưa chắc khi ấy cô đã có đủ sức khỏe để “đi đây đi đó”.

Những chia sẻ của Kim hay Ali Rosli phần nào cho thấy sự thay đổi trong tư duy của dân văn phòng. Nếu trước đây, phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early – tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) từng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ, thì hiện nay ngày càng nhiều người theo đuổi khái niệm “mini-retirement” hay còn gọi là “nghỉ hưu thu nhỏ”.

Thay vì làm việc liên tục suốt 40 năm để chờ đến ngày nghỉ hưu, họ lựa chọn tạo ra những quãng nghỉ kéo dài vài tháng hoặc một năm trong giai đoạn đang đi làm. Những khoảng thời gian đó có thể được dùng để du lịch, học tập, chăm sóc sức khỏe tinh thần, ở bên gia đình hoặc đơn giản là tạm thoát khỏi guồng quay công việc.

Không cần đợi đến “nửa sau cuộc đời” để thư giãn, trải nghiệm

Báo cáo Quality of Life: Affluent Investor Snapshot do HSBC công bố năm 2025, dựa trên khảo sát với 10.000 người trưởng thành tại 12 quốc gia trên thế giới, cho thấy: 37% người được hỏi tại Mỹ cho biết họ có kế hoạch thực hiện ít nhất một kỳ nghỉ hưu thu nhỏ trong đời. Nghiên cứu cũng cho thấy mô hình “làm việc - nghỉ ngơi - làm việc trở lại” đang dần thay thế quan niệm nghỉ hưu truyền thống. Trong số những người quan tâm đến mini-retirement, gần một nửa dự định sẽ thực hiện 2-3 lần “nghỉ hưu thu nhỏ” trong lúc đi làm.

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Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở thế hệ Millennials và Gen Z. Nhiều người không còn xem nghỉ hưu là một sự kiện diễn ra ở nửa cuối cuộc đời mà là chuỗi những giai đoạn nghỉ ngơi được phân bổ xuyên suốt sự nghiệp. Họ cho rằng sức khỏe, trải nghiệm và thời gian dành cho bản thân là những thứ không thể trì hoãn.

Một phần nguyên nhân đến từ sự thay đổi trong cách nhìn nhận về công việc. Sau đại dịch và giai đoạn bất ổn kinh tế kéo dài, nhiều dân văn phòng nhận ra rằng sự nghiệp không còn đi theo một lộ trình cố định như thế hệ trước. Việc gắn bó hàng chục năm với một công ty rồi nghỉ hưu bằng lương hưu ổn định ngày càng trở nên xa vời. Trong khi đó, làm việc từ xa và các nguồn thu nhập linh hoạt giúp họ dễ dàng lên kế hoạch cho những khoảng nghỉ dài hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng việc trì hoãn toàn bộ niềm vui đến tuổi nghỉ hưu mang theo không ít rủi ro. Sức khỏe có thể thay đổi, hoàn cảnh gia đình có thể thay đổi và không phải ai cũng chắc chắn sẽ có đủ điều kiện để thực hiện những dự định lớn khi đã ngoài 60 tuổi. Chính vì vậy, họ lựa chọn tận hưởng một phần “thời gian nghỉ hưu” ngay trong những năm tháng còn trẻ.

Dù vậy, các chuyên gia tài chính lưu ý rằng mini-retirement không đồng nghĩa với việc từ bỏ kế hoạch nghỉ hưu dài hạn. Mô hình này chỉ phù hợp khi người lao động có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngân sách, quỹ dự phòng và lộ trình nghề nghiệp. Những quãng nghỉ thiếu tính toán có thể ảnh hưởng đến thu nhập, cơ hội thăng tiến và khả năng tích lũy tài sản trong tương lai.

Tuy nhiên, bất chấp những thách thức đó, mini-retirement đang cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý trong kỳ vọng của giới văn phòng. Thay vì cố gắng chạy đua để nghỉ hưu càng sớm càng tốt, nhiều người đang tìm kiếm một nhịp sống cân bằng hơn: Vẫn làm việc, vẫn phát triển sự nghiệp, nhưng đồng thời cho phép bản thân nghỉ ngơi và trải nghiệm ở những thời điểm phù hợp. Với họ, thành công không còn được đo bằng việc rời khỏi thị trường lao động sớm bao nhiêu năm, mà bằng khả năng duy trì chất lượng cuộc sống trong suốt hành trình làm việc kéo dài nhiều thập kỷ.

(Nguồn: Reuters, Asiae)