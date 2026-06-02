Vẫn đi làm nhưng tham vọng giờ đã khác: Công ty gần nhà, không drama, không ham thăng tiến và hãy xem chuyện đó là bình thường

Không phải ai đi làm cũng thích môi trường cạnh tranh hay thăng tiến, đơn giản chỉ là mỗi người một mục tiêu.

Thời mới đi làm, hẳn không ít người trong chúng ta sẽ kỳ vọng những điều có phần lý tưởng về đời sống “9 to 5”: Làm cho công ty/tập đoàn lớn, môi trường cạnh tranh vì “lửa thử vàng” - phải thế mới có cơ hội thăng tiến, lương thưởng không cao hơn mặt bằng chung thì cũng không thể thấp,...

Đương nhiên, mục tiêu hay kỳ vọng vốn chẳng có chuyện đúng sai. Chỉ là đến một giai đoạn, khi đã có đủ trải nghiệm, không ít người lại nhận ra những thứ mình từng cho là quan trọng khi đi làm, giờ lại xếp vào hàng “thứ yếu”.

Gần đây trên Threads, chủ đề này cũng nhận được sự quan tâm chia sẻ của không ít dân văn phòng ở tuổi ngoài 30. Sau 5-7 năm đi làm, “lăn lộn” qua đủ môi trường, họ đã thay đổi kỳ vọng về môi trường làm việc, cũng như định nghĩa “tham vọng, thành công”.

Công ty gần nhà, lương không thấp, môi trường không “toxic” là đủ

Bắt nguồn từ bài tâm sự của người “có thâm niên đi làm”, không ít người cũng chia sẻ về những thay đổi của bản thân khi tự hỏi: “Môi trường làm việc thế nào mới là lý tưởng với mình?”. Mỗi người một đáp án, nhưng tất cả đều có 1 điểm chung: Phải có thời gian cho bản thân, cho gia đình và những thú vui riêng. Lương không cao hay không có nhiều cơ hội thăng tiến cũng được!

Thời đôi mươi, còn độc thân và cũng chưa thực sự hiểu rõ về chính mình, nên có thể sẽ thích công việc bận rộn, có thể chẳng ngại “công ty ở xa”. Nhưng giờ khi có gia đình rồi, kỳ vọng về môi trường làm việc đôi khi gói gọn trong 2 gạch đầu dòng: Gần nhà, đừng bận quá để còn thời gian chăm sóc gia đình.

“Trước mình cũng ham thăng tiến lắm, công việc mà nhàn nhàn cái là còn thấy chán. Chứ giờ 32 tuổi, có con rồi mới thấy chẳng gì bằng có thời gian chăm con dù có thuê người giúp việc, có ông bà hỗ trợ đi nữa. Thời gian chỉ là 1 chuyện, chứ công việc áp lực quá thì cũng chẳng còn tâm trí cho con cái, gia đình. Thế nên giờ mình hài lòng với việc lương không quá cao nhưng được cái thuận tiện đưa đón con, sếp và đồng nghiệp cũng tạo điều kiện cho làm online hoặc nghỉ phép nếu con ốm” - Một người chia sẻ.

“Mình mới lập gia đình và có kế hoạch có em bé, nên cũng bắt đầu cảm thấy bản thân cần 1 công việc không quá áp lực như mọi người đang chia sẻ. Mình nhận ra mình không thể còn muốn tiếp tục làm việc cường độ cao với lịch công tác dày đặc như xưa nữa. Và mình thấy thế cũng là bình thường, không phải ai cũng ham thăng tiến, ham cày cuốc. Công việc không quá vất vả thì chấp nhận lương không cao, đơn giản là vậy thôi” - Một người bộc bạch.

“Mình cũng từ bỏ những môi trường đãi ngộ tương đối tốt để về làm gần nhà hơn 1 năm nay. Cảm thấy thật may mắn vì tất cả những vướng bận của mình đều được giải quyết đến 95% vì mình chọn làm gần nhà. Cuộc sống dạo gần đây của mình vào guồng cực kì ổn: Sáng 8h đưa em đi lớp, trưa 11h30 về nấu cơm và ăn cơm cùng gia đình, chiều 17h30 đón em, tối đi tập gym hoặc đi chơi. Mục tiêu tiếp theo của mình kiếm tấm chồng gần nhà, bố mẹ đi bộ được qua nhà nhau thì càng tốt. Giờ thấy bớt được khoản đi lại xa là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian lẫn năng lượng luôn ấy” - Một cô gái độc thân bình luận.

“Công nhận đấy mọi người ạ, chỗ ở gần chỗ làm nó là sự thay đổi phải gọi là vi diệu chứ không ngoa đâu. 2 lần nhảy việc gần nhất mình đều cố tìm công ty cách nhà khoảng 3km đổ lại thôi, lương thấp hơn chỗ xa 2-3 triệu cũng được” - Một người đồng tình.

Dân văn phòng đang đề cao “work-life balance” hơn bao giờ hết

Trong nhiều năm, “làm việc chăm chỉ để thăng tiến” từng là thước đo thành công của dân văn phòng. Tuy nhiên, sau những biến động của thị trường lao động, đại dịch và sự thay đổi trong quan niệm sống, ưu tiên của dân văn phòng đang thay đổi rõ rệt.

Nếu trước đây mức lương thường được xem là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn công việc, thì hiện nay, điều được quan tâm hàng đầu lại là: “Công việc này có cho mình một cuộc sống cân bằng hay không?”.

Khảo sát Workmonitor 2025 của Randstad, thực hiện với hơn 26.000 người lao động tại 35 quốc gia, cho thấy: Lần đầu tiên trong lịch sử 22 năm của khảo sát này, yếu tố “cân bằng giữa công việc và cuộc sống” được đánh giá quan trọng hơn cả tiền lương. Có tới 83% người tham gia cho biết “work-life balance” là tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn và gắn bó với công việc. Đây là một sự thay đổi mang tính biểu tượng, phản ánh thực tế người lao động không còn xem thu nhập là thước đo duy nhất của một công việc tốt.

Điều đáng chú ý là xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Gen Z - Thế hệ luôn đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, mà còn lan sang nhóm Millennials - những người đang ở giai đoạn ổn định sự nghiệp, gia đình. Khảo sát của Randstad cho thấy nhu cầu cân bằng này đang xuất hiện ở hầu hết các nhóm tuổi. Sau nhiều năm trải qua áp lực tăng trưởng, khủng hoảng kinh tế và những đợt cắt giảm nhân sự, không ít nhân viên văn phòng ở độ tuổi 40 bắt đầu nhìn nhận lại khái niệm thành công. Thay vì cố gắng làm thêm giờ liên tục để đổi lấy một chức danh cao hơn, họ quan tâm nhiều hơn đến thời gian dành cho gia đình, sức khỏe thể chất, tinh thần và các sở thích cá nhân.

Bên cạnh đó, nhiều người từng chứng kiến hoặc trải qua giai đoạn làm việc quá tải nhưng không nhận lại sự bảo đảm tương xứng về công việc hay tương lai. Chính vì vậy, họ không còn sẵn sàng đánh đổi toàn bộ thời gian cá nhân cho công việc. Khảo sát Workmonitor cũng ghi nhận 31% người lao động từng nghỉ việc vì thiếu sự linh hoạt trong công việc, cho thấy work-life balance đã trở thành một nhu cầu thực tế chứ không chỉ là một “kỳ vọng cho có”.

Thực tế, khái niệm “work-life balance” không chỉ gói gọn trong việc không tăng ca. Với dân văn phòng ở tuổi 40, “work-life balance” là việc có thời gian chăm con, chăm sóc cha mẹ lớn tuổi hoặc duy trì một thú vui cá nhân ngoài công việc. Với Gen Z, đó có thể là quyền được từ chối văn hóa làm việc độc hại, ưu tiên sức khỏe tinh thần hoặc linh hoạt về địa điểm làm việc.

Dù biểu hiện khác nhau, điểm chung là các thế hệ đang ngày càng xem công việc như một phần của cuộc sống, thay vì để cuộc sống xoay hoàn toàn quanh công việc. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có thể mang lại sự cân bằng thực sự sẽ có lợi thế lớn hơn trong việc giữ chân nhân tài so với những nơi chỉ cạnh tranh bằng mức lương.

(Nguồn: Randstad)