Lương 18 triệu mà không tiết kiệm nổi 1 triệu, chẳng hiểu kiểu gì

Đi làm 4 năm, lương cũng không hẳn thấp mà không có tiền tiết kiệm là sao?

“Tiền cứ đi đâu hết ấy” là tình cảnh chung của không ít người. Mặc dù biết là nên tiết kiệm, cũng cố gắng theo dõi chi tiêu bằng cách dùng ứng dụng theo dõi “tiền vào - tiền ra” rồi, nhưng kết cục vẫn là không hiểu sao cứ cuối tháng là hết tiền.

Đó là tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây. Đi làm 4 năm, lương hiện tại 18 triệu/tháng - không hẳn là quá thấp, song, vẫn không dư được đồng nào.

“Các bác ơi, mọi người đang làm như thế nào để tiết kiệm ạ? Em đi làm cũng 4 năm rồi, thu nhập khoảng 18 triệu/tháng nhưng mà không để ra được đồng nào cả. Cứ tháng nào hết tháng đấy. Mặc dù em cũng đã cho vào sổ tiết kiệm rồi, nhưng cuối tháng lại rút ra để tiêu…” - Cô viết.

Trong phần bình luận, không ít người cùng chỉ ra một lỗi sai của cô gái này: Tiết kiệm đầu tháng, cuối tháng rút ra tiêu thì rõ ràng hết tiền là phải. Quy trình “tiết kiệm trước khi chi tiêu” thì đúng rồi, cái cần xem lại là thói quen chi tiêu.

“Nhìn qua là thấy có khoản phí giao lưu với đi lại hơi nhiều, đi lại gì hết tận 3,2 triệu hơn cả tiền ăn nữa. Giao lưu 1,6 triệu cũng cắt giảm được. Nếu tiết kiệm online mà rút ra tiêu thì tốt nhất làm cái sổ tiết kiệm để không rút trước hạn được, hoặc đi mua vàng. Mỗi tháng mua 0,1 chỉ hoặc 0,2 chỉ là khỏi rút ra tiêu” - Một người khuyên.

“Mua vàng hoặc tiết kiệm sổ giấy nhé, mấy người hay táy máy tay chân như bạn với tôi thì chỉ có cách đó thôi, muốn tiêu phải ra tất toán tận chi nhánh hoặc đi bán vàng thì lại thôi không tiêu nữa” - Một người đồng tình.

“Tiết kiệm từ số nhỏ nhỏ thôi, giờ đang quen tiêu hết 18 triệu/tháng thì tháng tới tiết kiệm 1 triệu, tháng sau 2 triệu, tháng sau nữa 3 triệu,... kiểu vậy để cho bản thân thời gian thích nghi với thay đổi chi tiêu” - Một người gợi ý.

Làm sao để hình thành và duy trì thói quen tiết kiệm?

1. Bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ và cụ thể

Một trong những lý do khiến nhiều người bỏ cuộc khi tiết kiệm là đặt mục tiêu quá lớn ngay từ đầu. Thay vì cố gắng dành dụm một khoản tiền lớn mỗi tháng, bạn có thể bắt đầu bằng những con số vừa sức như 5% hoặc 10% thu nhập.

Mục tiêu càng cụ thể càng dễ thực hiện, chẳng hạn tiết kiệm để mua một món đồ cần thiết, xây dựng quỹ dự phòng hay chuẩn bị cho một chuyến du lịch. Khi nhìn thấy số tiền tích lũy tăng dần theo thời gian, mỗi người sẽ có thêm động lực để duy trì thói quen này. Tiết kiệm thực chất không phải cuộc đua về tốc độ mà là hành trình dài cần sự kiên trì và đều đặn.

2. Tiết kiệm trước khi chi tiêu

Không ít người có thói quen chi tiêu trước, cuối tháng còn bao nhiêu mới để dành. Tuy nhiên, cách làm này thường khiến khoản tiết kiệm không ổn định vì luôn bị những nhu cầu phát sinh “lấy mất”. Một phương pháp hiệu quả hơn là chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương hoặc có thu nhập.

Khoản tiền này nên được xem như một khoản chi bắt buộc dành cho tương lai của chính mình. Khi số tiền tiết kiệm được tách riêng từ đầu, phần còn lại sẽ là ngân sách để chi tiêu trong tháng. Theo thời gian, việc “trả cho bản thân trước” sẽ trở thành phản xạ tự nhiên, giúp quá trình tích lũy diễn ra nhẹ nhàng hơn mà không tạo cảm giác bị ép buộc.

3. Biến tiết kiệm thành một thói quen thay vì một sự hy sinh

Nhiều người nghĩ rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải cắt giảm mọi niềm vui trong cuộc sống. Thực tế, một kế hoạch tiết kiệm bền vững cần cho phép mỗi người vẫn tận hưởng những điều mình yêu thích ở mức hợp lý. Thay vì cố gắng thắt chặt chi tiêu quá mức rồi nhanh chóng nản lòng, hãy tập trung vào việc xây dựng các thói quen nhỏ như ghi chép chi tiêu, hạn chế mua sắm theo cảm hứng hoặc dành vài phút mỗi tuần để kiểm tra tình hình tài chính cá nhân.

Những thay đổi nhỏ nhưng được lặp lại thường xuyên sẽ tạo ra tác động lớn theo thời gian. Khi tiết kiệm trở thành một phần trong lối sống hằng ngày, nó không còn là nhiệm vụ khó khăn mà trở thành một thói quen tự nhiên, giúp mỗi người chủ động hơn với các kế hoạch tài chính trong tương lai.

Nhìn chung, bí quyết để hình thành và duy trì thói quen tiết kiệm không nằm ở việc ép bản thân sống kham khổ, mà ở việc tạo ra những nguyên tắc đơn giản, phù hợp với khả năng tài chính của mình. Bắt đầu từ những mục tiêu vừa sức, ưu tiên tiết kiệm ngay khi có thu nhập và duy trì các thói quen nhỏ mỗi ngày sẽ giúp việc tích lũy trở nên dễ dàng và bền vững hơn theo thời gian.