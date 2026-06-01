Xuất hiện tên ngân hàng mới tại Việt Nam kể hôm nay: Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Từ nay SACOMBANK sẽ không còn tên gọi "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín"....

SACOMBANK cho biết vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ “Sài Gòn Thương Tín” thành “Sài Gòn Tài lộc” theo Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 ngày 01/6/2026.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) chính thức đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc, tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là SACOMBANK.

Theo SACOMBANK, Tên gọi mới không chỉ kế thừa giá trị thương hiệu đã được Ngân hàng xây dựng suốt hơn ba thập kỷ mà còn khái quát định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, “Sài Gòn” đại diện cho tinh thần năng động, tiên phong và hội nhập - nơi khởi nguồn của thương hiệu SACOMBANK; “Tài” thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và sự chuyên nghiệp trong hoạt động; còn “Lộc” mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Tổng hòa tên gọi mới thể hiện khát vọng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả và bền vững, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

SACOMBANK khẳng định việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông SACOMBANK thông qua vào ngày 22/4/2026.